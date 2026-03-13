Los comisarios llaman a Pierre Gasly tras la qualy sprint en China, pero no es sancionado
Pierre Gasly debió ver a los comisarios deportivos después de clasificarse séptimo para la carrera sprint del Gran Premio de China.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Pierre Gasly tuvo una sólida sesión de clasificación sprint el viernes en el Circuito Internacional de Shanghái, pero tuvo que visitar la sala de los comisarios antes de terminar el día.
El piloto francés logró avanzar en cada instancia de la sesión dentro de los diez primeros en su camino a finalmente terminar séptimo en la SQ3 al volante del A526.
Una vez terminada la clasificación sprint, Gasly fue convocado a ver a los comisarios deportivos por un incidente ocurrido con Max Verstappen, de Red Bull, en la curva 14 durante la segunda fase de la clasificación.
El motivo de la convocatoria fue "presunta infracción del Artículo B4.1.1 del Reglamento de la F1 de la FIA – El auto 10 presuntamente obstaculizó al auto 3 en la curva 14 a las 15:57", de acuerdo con lo informado en el documento oficial.
Verstappen se mostró muy molesto con Gasly en ese momento: "¡Ese Alpine está en la línea de carrera a la salida de la última horquilla. ¡Es ridículo!", dijo en la radio.
Sin embargo, al analizar las imágenes de lo sucedido y escuchar el testimonio de ambos pilotos, los comisarios decidieron que no era necesario aplicar una sanción a Gasly.
"El auto N°3 estaba en una vuelta lanzada y llegó hasta el auto N°10 en el lugar que el piloto del auto N°3 describió como su trayectoria de carrera óptima a la salida de la curva 14", detalla el informe de los comisarios.
"El auto N°3 tuvo que rodear al auto N°10, pero no levantó el pie. El piloto del auto N°10 explicó que era consciente de la aproximación del auto N°3 y consideró que la opción más segura era permanecer en el borde izquierdo de la pista. El piloto del auto N°3 indicó que la posición del auto N°10 había afectado su trayectoria preferida, pero precisó que no había sido estorbado."
"Aunque los comisarios consideraron que el piloto del auto N°10 teóricamente podría haber adoptado un enfoque diferente de la curva y permanecer a la derecha a la salida, dado el reconocimiento del piloto del auto N°3 de que no había sido innecesariamente estorbado por el auto N°10 en este caso, decidimos no tomar ninguna medida", cierra el comunicado.
