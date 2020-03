En primera persona: vivencias de un GP que no se realizó

Es sábado en Melbourne. El día después. Un día después de que la organización del Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo decidieron en el último minuto cancelar la primera carrera de la temporada. Normalmente estaría ahora en el centro de prensa para la tercera sesión de prácticas y la clasificación. En cambio, ahora estoy en Staple, un restaurante en las afueras de Albert Park, escribiendo este artículo.

El "fin de semana" comenzó bastante normal. El miércoles por la mañana llegué a Melbourne para mi cuarto Gran Premio de Australia, después de estar en el aire durante más de veinte horas. Luego de un rápido desayuno en el centro de la ciudad, me dirijo inmediatamente al centro de acreditaciones, donde me espera el pase permanente para la próxima temporada de Fórmula 1. Una vez más afuera, con orgullo puse la foto que aparece abajo en mis redes sociales. Era el comienzo de una nueva temporada llena de aventuras. Después de acomodarme en mi AirBnB, un modesto apartamento en el animado barrio de Saint Kilda, voy al circuito para encontrarme con algunas personas y reservar un lugar en el centro de prensa.

Un pase de prensa permanente para la temporada de Fórmula 1 del 2020.

Mientras camino por el paddock de la Fórmula 1 me encuentro con mi colega Jonathan Noble en el hospitality de Haas, donde el portavoz del equipo le confirma que dos miembros han sido testeados por coronavirus y han sido puestos en auto-aislamiento a la espera de los resultados. En McLaren un miembro parece haber sido probado y enviado de regreso al hotel. Aunque es un hecho preocupante, no hay razón para entrar en pánico todavía. Mientras los resultados de las pruebas no lleguen, no hay mucho que hacer. Decir que el Gran Premio de Australia podría no realizarse era prematuro en ese momento.

El jueves hay una atmósfera algo tensa en el paddock. El coronavirus mantiene las emociones muy arriba. Como precaución, los equipos han decidido cancelar las sesiones de televisión y los pilotos hablan con la prensa escrita desde detrás de una cinta que tiene que mantener a los periodistas a dos metros de distancia. La mayoría de los pilotos dicen que no están muy preocupados por el coronavirus. Confían en que sus equipos, la organización de la carrera y la Fórmula 1 tomarán las decisiones correctas. Max Verstappen, quien dice que él tampoco está "realmente" preocupado, es preguntado de si debería haber carrera en caso que uno de los equipos no pueda participar, a lo que responde: "Si es así, nadie".

Luego es el momento de la conferencia de prensa oficial de la FIA, en la que estarán Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y el único debutante de este año, Nicholas Latifi. El actual campeón del mundo está preocupado: "Estoy muy, muy sorprendido de que estemos aquí. Es bonito que vayamos a correr, pero al mismo tiempo me sorprende que estemos todos aquí en esta habitación. Vi a Jackie Stewart esta mañana, se veía en forma y saludable, y a algunas personas mayores. Es una situación preocupante. Estoy preocupado", dijo con claridad el piloto de Mercedes.

La distancia que hubo entre pilotos y prensa en Melbourne.

Una vez de vuelta en mi AirBnB, un comunicado de McLaren aterriza en mi bandeja de entrada. McLaren se retira de la carrera. El empleado del equipo británico, que había sido probado un día antes, resulta tener coronavirus. Esto cambia las cosas enormemente. No hay duda de que la carrera está ahora cancelada. Aparte del hecho de que una carrera con nueve equipos no es deseable por razones deportivas, existe la posibilidad de que el virus se extienda más en el paddock y en el circuito. Algo que debe evitarse a toda costa. Posiblemente ya se han infectado más miembros de McLaren y el virus ya se ha transmitido a otros. En cualquier caso, no se puede descartar completamente. Espero a cada momento una declaración de la Fórmula 1 diciendo que el evento ha sido cancelado.

Sin embargo, después de una hora todavía no hay una respuesta formal de la Fórmula 1. Ni después de dos horas. E incluso después de tres horas todavía no hemos tenido noticias de la organización. Ya es más de medianoche en Melbourne. En un hotel de la ciudad se están llevando una reunión entre los directivos de la F1, la FIA y los jefes de los equipos. La reunión lleva mucho tiempo. Mientras tanto en las redes sociales los periodistas y los aficionados se preguntan por qué diablos tiene que tomar tanto tiempo y ponerse duro en la gestión de la Fórmula 1. Dada la situación actual, ¿habría sido prudente viajar a Australia con todo el circo de la F1?

En las semanas previas al Gran Premio ya había dudas sobre si la carrera podía seguir adelante. Por ejemplo, había una seria posibilidad de que Australia prohibiera la entrada a Italia, lo que impediría que Ferrari y AlphaTauri viajaran a Melbourne para iniciar la temporada. El jefe de la Fórmula 1, Ross Brawn, declaró antes que no habrá carrera si no pueden estar presentes todos los equipos debido al coronavirus. Esa prohibición de entrada desde Italia finalmente comenzó el miércoles, cuando todos los equipos ya estaban en Australia. Con eso, la Fórmula 1 aún tuvo suerte. Sin embargo, existía el peligro de que el evento tuviera que ser cancelado por orden del gobierno, para contener el riesgo de una mayor propagación del coronavirus.

En mi opinión, estas dos incertidumbres eran motivo suficiente para detener la carrera prematuramente. Es se llama acción proactiva. Y todo esto es independiente del hecho de que la Fórmula 1 también tiene una responsabilidad social. Especialmente considerando el carácter internacional de este deporte. El coronavirus es un problema global que todos tenemos que enfrentar juntos. Pero mientras que los eventos deportivos de un lado y del otro se cancelaban, la Fórmula 1 viajaba estoicamente a Melbourne.

En lo profundo de la noche, Sky Sports informa de repente que la carrera va a continuar. La mayoría de los equipos estarían dispuestos a correr en ese momento, algo que cambiaría más tarde por una modificación del voto en Mercedes. Bien, pero ¿son los equipos quienes tienen que revisar esto? ¿No debería ser la Fórmula 1 la que decida si la carrera se llevará a cabo o no? ¿O la organización del Gran Premio? ¿O la FIA? Momentos después la BBC informa que la carrera ha sido cancelada y el caos en las redes sociales es total. Entre los editores de Motorsport.com el lema es: esperar un mensaje oficial o hasta que hayamos recibido confirmación de varias de nuestras propias fuentes.

Son las 4 de la mañana y aún no sabemos si hay actividad el viernes. Decido ir a la cama, pero me cuesta dormir. Sigo agarrando mi teléfono móvil regularmente para revisar Twitter, Slack y mi correo electrónico. En medio de la noche tengo que toser y todo pasa por mi cabeza. ¿Hasta qué punto he tenido contacto con los miembros del equipo McLaren? El hospitality del equipo británico se encuentra en el centro del paddock y es un lugar que visito regularmente para hacer uso de su wifi. Supongamos que quiero que me hagan la prueba del coronavirus, ¿en qué lugar del circuito puedo hacérmela? No hemos recibido ninguna información sobre esto desde la organización, así que no tengo ni idea. ¿Y qué pasa si tengo que ponerme en cuarentena? ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que dejar mi AirBnB el lunes. ¿Adónde diablos se supone que voy a ir en ese caso? Veo un tweet del presidente de la FIA, Jean Todt. Tuvo un buen día en un club de negocios. No es de mucha ayuda, creo yo.

A las 7:20 me despierto con el sonido de un motor V10. Paul Stoddart ha puesto en marcha su biplaza de Fórmula 1 y lo ha enviado a la pista, como el antiguo jefe de equipo ha hecho un par de veces al día durante años cuando la clase reina del deporte del motor está "en la ciudad". Las vueltas de demostración con el Minardi modificado son la primera parte del programa del viernes. ¿Seguramente no será el caso de que las cosas continúen? Veré si hay alguna declaración de la Fórmula 1 a estas alturas. Nada todavía. Vamos a darnos una ducha, vistámonos y vayamos a la pista. Por cierto, mi tos ha desaparecido. Es algo que me molesta más a menudo cuando viajo a un lugar donde el clima es totalmente diferente en ese momento o cuando he permanecido en una habitación con aire acondicionado durante un período de tiempo más largo. Algo completamente inocente. Al menos eso espero.

Entro al Albert Park por la puerta 10. Los oficiales de pista están en camino a sus puestos, la comida se está preparando en los food trucks y los puestos de mercancías están haciendo los preparativos finales. Como si no pasara nada. Rápidamente consigo una gorra y una taza con el logo del Gran Premio de Australia 2020: la 25° carrera en Melbourne, esa era la intención. Un recuerdo de un viaje que no olvidaré de todos modos, porque estar en viaje durante 32 horas para informar sobre una carrera que no se lleva a cabo, eso sería algo para guardar. Y finalmente, ese es el caso. Una vez en el centro de prensa, pronto escucho que la carrera de F1 definitivamente no se llevará a cabo. La organización aún espera que el resto del programa pueda ser llevado adelante. Los Supercars australianos ya habían comenzado su fin de semana de actividad el jueves. Una declaración está en camino. A la entrada del paddock los mecánicos de varios equipos están esperando para entrar. No para preparar los autos para la primera sesión de práctica, sino para empacar todo.

Recuerdos de un GP de Australia que no se realizó.

En los ingresos al circuito hay ahora largas filas de aficionados esperando para entrar, pero las puertas permanecen cerradas en el momento en que se suponía que debían abrirse. Y se mantienen cerradas. El Primer Ministro del estado de Victoria ha informado a un canal de noticias australiano que no se permitirá al público asistir al evento. Puedo ver a los fans en la entrada principal desde el centro de prensa. Qué gran error está cometiendo la Fórmula 1 aquí. "¿Es un nuevo Indianápolis 2005?", se pregunta un periodista en voz alta, refiriéndose al Gran Premio de Estados Unidos en el que sólo se presentaron seis autos en la salida, lo que provocó un enorme daño a la imagen de la Fórmula 1. "Esto es peor", es la respuesta que obtiene de diferentes lados. Poco después llega la tan esperada declaración de que todo ha sido cancelado, después de lo cual la noticia también se pasa a los aficionados en las puertas, donde comprensiblemente hay mucha ira. Algunos, como yo, han venido desde lejos para asistir al Gran Premio de Australia. Junto con mis colegas me sumerjo en el paddock para recoger las reacciones, pero parece que muchas de las principales figuras ya se han ido. Escuchamos que algunos pilotos ya están volando de regreso a sus hogares.

A las 11:45 hay una conferencia de prensa muy concurrida con el jefe de la Fórmula 1, Chase Carey, y los jefes del Gran Premio de Australia, el director Andrew Westacott y el presidente Paul Little. El encuentro tiene lugar fuera del paddock, al final del Melbourne Walk, donde normalmente está repleto de aficionados que buscan autógrafos y fotos con los protagonistas. Sobre el circuito se están acumulando nubes oscuras. Qué simbolismo. Mi colega Ronald Vording, que junto con el resto de los editores está trabajando horas extras en los Países Bajos, me dice que la conferencia de prensa no puede ser vista en vivo en F1 TV, aunque veo que las cámaras del canal oficial de Fórmula 1 están por todas partes. Una oportunidad perdida. La Fórmula 1 habría hecho bien en ser directamente responsable ante los aficionados en ese momento.

Se ha susurrado durante un par de horas que se han cancelado todas las carreras hasta Azerbaiyán, incluido el Gran Premio de Holanda en el recién reabierto circuito de Zandvoort. Le haría bien a la Fórmula 1 si durante esta conferencia de prensa también se proporcionara claridad sobre las próximas carreras. Sin embargo, la charla introductoria se trata principalmente de lo desafortunado que es que no se celebre el Gran Premio de Australia. Pero después de eso los medios de comunicación podrán salirse con la suya con preguntas. ¿Por qué se tardó tanto en tomar una decisión? ¿Por qué dejaron que todos los aficionados vinieran al circuito? Si el evento se cancela por razones de salud, ¿qué tan responsable es dejar que toda esa gente se reúna en las puertas? El experimentado periodista Olav Mol toma la palabra y pregunta sobre las carreras hasta Bakú. Carey, sin embargo, se mantiene al margen. "Vamos a tratar los problemas aquí primero. En los próximos días vamos a ver los próximos eventos". Los medios de comunicación presentes no están satisfechos con esto. Después de todo, en una semana tiene que hacerse la carrera en Bahréin. ¿Viajaremos todos hasta allí para escuchar durante una conferencia de prensa lo mucho que lamentan que la carrera no se lleve a cabo? Carey no quiere hacer una declaración firme y repite su respuesta a la pregunta de Mol un par de veces.

Son las seis de la tarde en Melbourne cuando salgo del circuito. En ese momento, sólo unos pocos más están trabajando en el centro de prensa. Varios periodistas han conseguido reservar sus vuelos y salir al día siguiente. Me despido de mis colegas británicos Jonathan Noble y Adam Cooper, y de nuestro corresponsal en Australia Andrew van Leeuwen. Afuera está lloviznando y hay viento. En el paddock y el pit lane los mecánicos siguen ocupados empacando, las luces de salida sobre la recta han sido removidas. El resto del circuito está desierto. Camino por un puente sobre el lago Albert hasta el exterior de la pista hacia la salida. "Se cancela el Gran Premio", se informa afuera en un cartel luminoso. Nos vemos el año que viene, Albert Park.

Cuando me despierto a la mañana siguiente, la pantalla de mi celular está llena de notificaciones. Las carreras en Bahréin y Vietnam están canceladas, las de Zandvoort y Barcelona son inciertas. Llamo a casa para ver cómo está la situación allí. En mi ciudad natal, Zuidhorn, se ha diagnosticado el primer caso de coronavirus y los primeros estantes vacíos en los supermercados son un hecho. No puedo esperar para ir a casa. El cambio de reserva de mi vuelo resultó ser un asunto costoso y sólo me ahorró un día de tiempo. El lunes a las 6:00 AM finalmente me subo al avión y "lo que nunca pasó" también se acaba para mí.

