Ganador - Kimi Antonelli (y su jefe)

Dividir la transmisión para mostrar a personas importantes suele ser una pequeña molestia, pero haremos una feliz excepción con el padre de Kimi Antonelli, Marco, quien ha dedicado una parte significativa de su vida a la carrera de su hijo.

Marco Antonelli debió de morir mil veces durante las vueltas finales, y por suerte salió ileso del pequeño error de su hijo en la horquilla en las últimas vueltas. La recompensa por su temple fue un emotivo abrazo con un ganador de gran premio.

En el segundo fin de semana en el que Mercedes le proporciona un coche con calibre de campeonato, Kimi Antonelli lo ha conseguido, justificando la confianza que Toto Wolff depositó en él al promoverlo a un asiento titular al menos un año antes de lo previsto mientras atravesaba una temporada de debut con altibajos. Wolff se mostró encantado de recordarlo después, y con razón.

Las lágrimas adolescentes de Antonelli fueron un espectáculo reconfortante, con su predecesor Lewis Hamilton acompañándolo en el podio para entregarle simbólicamente el testigo.

Kimi Antonelli le devolvió a Toto Wolff la confianza como heredero a largo plazo de Lewis Hamilton en Mercedes. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Perdedor - McLaren sufre un inicio catastrófico en la defensa del título

McLaren solo ha conseguido llevar un coche a la largada en los dos primeros grandes premios de 2026, lo cual es simplemente catastrófico. A través de sus tres problemas —primero la salida de pista de Oscar Piastri en la vuelta de reconocimiento en Melbourne y ahora dos problemas eléctricos separados en la unidad de potencia tanto para Piastri como para Lando Norris— la constante es el equipo lidiando con su suministro de unidades de potencia Mercedes.

Con el telón de fondo de los equipos clientes luchando por lograr el mismo despliegue de energía que el equipo oficial, eso es un problema serio, y ahora una investigación en Mercedes HPP en Brixworth tendrá que revelar si existe un problema con sus motores o con la forma en que el equipo los ha operado.

En cualquier caso, el doble faltazo en la salida es un enorme contratiempo para McLaren justo cuando parecía haber encontrado más rendimiento en el apartado de despliegue en Shanghái, en un circuito que es menos dramático para la recuperación de energía.

McLaren mostró señales de mejora, solo para verse frustrado por problemas de fiabilidad. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ganador - Oliver Bearman y Haas tienen un arranque fulminante

De una mención honorable la semana pasada, Ollie Bearman ahora debe recibir todo el reconocimiento por otro gran premio excelentemente gestionado, saliendo victorioso de una complicada batalla en el mediocampo con su compañero de equipo Esteban Ocon, los dos autos de Alpine y un elenco rotativo de pilotos de la estructura de Red Bull.

Bearman tuvo suerte de evitar lo que él mismo describió como un choque "monstruoso" cuando Isack Hadjar realizó un trompo frente a él, antes de abrirse paso entre el tráfico y encadenar 40 vueltas rápidas para lograr un quinto puesto muy merecido.

Eso significa que Haas ahora es cuarto en el campeonato, un punto por detrás de McLaren y cinco puntos por delante de Red Bull, un inicio dorado para la intensa batalla del mediocampo en la F1 2026.

Perdedor - Red Bull necesita grandes mejoras

Red Bull ha tenido varios fines de semana horribles en los últimos años —el Gran Premio de Hungría del año pasado viene a la mente—. Pero rara vez un coche de Red Bull ha parecido tan abiertamente hostil para su piloto como ocurrió cuando Max Verstappen luchaba desesperadamente con el auto para lograr el octavo lugar en clasificación, justo por delante de Hadjar.

Todo fue en vano, ya que otra pésima largada dejó a Verstappen en el fondo del pelotón, tras lo cual inició una fuerte remontada dadas las circunstancias, y a pesar de la mala gestión de neumáticos del RB22. Un problema de refrigeración en el sistema de recuperación de energía terminó por arruinar su tarde.

Cuando se le preguntó a Hadjar, que se salvó de ser embestido por Bearman tras el mencionado trompo, cuál sería el efecto de las carreras canceladas de abril en Bahréin y Arabia Saudita, respondió: "Menos puntos perdidos respecto a los demás".

De los cuatro equipos punteros, Red Bull es el que necesita con mayor urgencia un gran paquete de mejoras, e idealmente tan pronto como en Miami.

Lewis Hamilton finalmente está empezando a disfrutar su paso a Ferrari. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ganador - Lewis Hamilton parece rejuvenecido

Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, y qué mejor ocasión para que Hamilton finalmente logre un tan esperado podio en un gran premio con Ferrari con su madre presente en la pista. Hamilton está rindiendo a pleno, y eso se ve en todo lo que hace, desde la forma en que interactúa con el equipo y con los medios, hasta la manera en que atacó a Antonelli en la largada y luego compitió con su compañero de equipo Charles Leclerc.

Hamilton respira aliviado porque esta nueva generación de autos se adapta mucho mejor a su estilo, y habría que tener muy mala voluntad para no alegrarse de que un siete veces campeón del mundo vuelva a encontrar su mejor versión. Todavía hay vida en el perro viejo, como solía decir su antiguo ingeniero de carrera Pete Bonnington, y eso solo puede ser algo bueno tanto para Ferrari como para la F1.

Perdedor - Aston Martin muestra pocas señales de mejora

Cuando Cadillac se unió a la F1, su objetivo inicial era ser respetable incluso si eso significaba correr prácticamente en solitario durante su campaña de debut. Con todo respeto, el undécimo equipo de la F1 probablemente no esperaba estar compitiendo desde el inicio con el aspirante a super equipo Aston Martin, lo cual es una muestra de cuán profundos son los problemas de Aston.

Una semana nunca iba a cambiar el mundo para Fernando Alonso y Lance Stroll tras un difícil fin de semana en Melbourne, pero hubo muy pocas señales de progreso en China, ya que Stroll abandonó temprano y Alonso tuvo que dejar de conducir antes de que las vibraciones devastadoras del motor lo desarmaran por completo.

Aston Martin y Honda estarán trabajando a contrarreloj para implementar soluciones más robustas y evitar una vergüenza nacional en el país de origen de este último, Japón, dentro de dos semanas. Y por más que su socio saudí en la lucha por el título, Aramco, pueda estar golpeado, quizás la cancelación de las rondas de Bahréin y Yeda sea lo mejor para que el equipo tenga más tiempo para profundizar en sus problemas. Seamos realistas: los acontecimientos recientes muestran que hay cosas mucho más importantes en la vida que una unidad de potencia que vibra.

Fue una actuación llena de acción para Franco Colapinto al conseguir su primer punto para Alpine. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ganador - Alpine muestra su potencial

Según todos los indicios, Alpine hizo un mal trabajo en Melbourne al sacar el máximo de sus unidades de potencia Mercedes, pero había circunstancias atenuantes en la primera carrera bajo estas complicadas regulaciones, ya que no fue el único equipo cliente en esa situación. En un circuito menos difícil para la gestión de la energía, la escudería de Enstone pudo mostrar mucho más de su verdadero potencial y, con ello, demostrar por qué la decisión de sacrificar 2025 no fue en vano.

Pierre Gasly tuvo que ceder ante Bearman por el quinto lugar, pero por lo demás no tuvo oposición para terminar sexto tras una intensa batalla inicial. Mientras tanto, su compañero de equipo Franco Colapinto logró su primer punto para Alpine a pesar de verse comprometido al haber largado con neumáticos duros, lo que lo dejó vulnerable tras la temprana aparición del coche de seguridad. Pero el argentino firmó su mejor actuación con los colores azul y rosa con una defensa sólida para sumar su primer punto en más de un año.

Perdedor - Williams está rezagado en todos los frentes

Una parada de neumáticos medios a duros justo antes de la temprana aparición del coche de seguridad le dio a Carlos Sainz una vía para superar a pilotos como Colapinto, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad para terminar noveno, pero más allá de eso el fin de semana en China ofreció poco de qué presumir para Williams.

Alex Albon ni siquiera pudo tomar la largada de la carrera debido a un problema hidráulico, después de que el mejor clasificado del equipo entre las dos sesiones de clasificación fuera apenas 17°. Sí, el FW48 tiene sobrepeso, pero también carece de carga aerodinámica y está resultando difícil de equilibrar y de poner a punto correctamente. Si Aston Martin no hubiera sido tan catastrófico, Williams habría sido la clara decepción de la temporada en este punto, y tendrá que hacer todo lo posible para desarrollar el coche a mitad de temporada, algo que no ha hecho desde hace tiempo (por decisión propia).