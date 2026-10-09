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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Steiner critica a Ferrari por no admitir errores que perjudican a Hamilton y Leclerc

Günther Steiner critica la forma en que Ferrari afronta los errores y explica, tomando como ejemplo la estrategia de neumáticos en Malasia, en qué aspectos, en su opinión, McLaren lo hace mejor.

Stefan Ehlen Lydia Mee
Publicado:
Günther Steiner explica: «Ese es el gran problema de Ferrari»

El exjefe de equipo de Fórmula 1 Günther Steiner ha criticado a Ferrari por su actitud ante sus propios errores que se han cometido en la presente temporada. En concreto, al antiguo jefe del equipo Haas le molestó la estrategia de neumáticos en el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, cuando Ferrari hizo salir a sus pilotos con neumáticos de seco en pista mojada y, en un primer momento, se mantuvo firme en esa decisión, a pesar de que resultó ser errónea.

En el podcast "Red Flags", Steiner estableció una comparación con otra escudería puntera de Fórmula 1 y afirmó: "En McLaren se dice: “Vale, creo que hemos tomado la decisión equivocada. Corrigámosla”".

"En Ferrari, sin embargo, se dice: “No, tenemos que demostrar que hemos tomado la decisión correcta, aunque sea errónea, porque no podemos admitir que hemos tomado la decisión equivocada”".

"No es que se discuta realmente en ese momento. Simplemente está ahí, en algún lugar de la mente: 'esta tiene que ser la decisión correcta. No la cambies, porque si no, estaré admitiendo que era errónea'."

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Por cierto, Ferrari sabe bien lo que son las estrategias de neumáticos erróneas en Malasia: en 2009, el equipo hizo salir a Kimi Räikkönen con neumáticos de lluvia en una pista seca, porque esperaba un chaparrón —que, sin embargo, al principio no llegó—. Räikkönen se quedó atrás y, de paso, estropeó sus neumáticos. Más tarde, la lluvia llegó de verdad y Räikkönen terminó la carrera en la 14.ª posición, fuera de los puntos. 

En 2026, Lewis Hamilton logró subir al podio a pesar de la fallida estrategia de neumáticos al inicio de la carrera. El propio Hamilton declaró tras el Gran Premio que la fase del coche de seguridad había sido una "bendición" para su carrera. Y es que, en realidad, ya había dado por perdida la carrera: "Desde luego, no esperaba acabar tercero al final". Su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, quedó cuarto.

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