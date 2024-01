¿Podrá Haas F1 hacer como McLaren al poner a un ingeniero al frente?

Después de todo, la forma en que Andrea Stella asumió el papel de director de equipo en McLaren como un pato al agua -ayudando a dirigir uno de los regresos a la F1 más impresionantes de los últimos tiempo- demostró todo lo que es posible con el enfoque adecuado de ingeniería en la cima.

Komatsu, que hasta hace poco era el director de ingeniería de Haas, llega al puesto más alto después de una larga carrera en el garaje y en el muro de boxes para BAR, Lotus/Renault y su actual empleador, al que se unió desde el principio en 2016.

El comunicado de Haas en el que se explicaba la razón del nuevo jefe del equipo el miércoles se centraba claramente en la experiencia de Komatsu en ingeniería como un cambio de dirección clave para la escudería.

El propietario del equipo, Gene Haas, fue citado diciendo: "Al nombrar a Ayao Komatsu director del equipo, tenemos fundamentalmente a la ingeniería en el corazón de nuestra gestión".

El proceso de pensamiento del propietario del equipo Haas es claro: en la era de la limitación de gastos de la F1 y, con la actual generación de complicados coches de efecto suelo, sacar más partido de lo que el equipo ya tiene es clave para hacer avanzar las cosas.

Se entiende que éste era un elemento en el que Steiner y él no estaban de acuerdo, pero otros dentro de la organización, incluido el propio Komatsu, sí lo estaban.

Mientras que Steiner consideraba que se necesitaba más inversión para hacer avanzar al equipo, Haas pensaba que el equipo ya tenía todo lo necesario para rendir, sólo necesitaba a alguien que lo uniera todo.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, Propietario y Fundador, Haas F1, Guenther Steiner, Director de Equipo, Haas F1

Como dijo Haas: "Tenemos que ser eficientes con los recursos que tenemos, pero mejorar nuestra capacidad de diseño e ingeniería es clave para nuestro éxito como equipo".

"Estoy deseando trabajar con Ayao y, fundamentalmente, asegurarme de que maximizamos nuestro potencial; esto refleja realmente mi deseo de competir adecuadamente en la Fórmula 1".

Desde la perspectiva de Haas, hay claros beneficios en tener un ingeniero en la cima - y es una conclusión a la que otros equipos también han llegado en los últimos años con un alejamiento del tipo de jefes ejecutivos corporativos que fueron el pilar de la F1 durante décadas.

Además de Stella en McLaren, en los últimos 12 meses Williams ha optado por el cerebro de la estrategia James Vowles, Alpine por el jefe de motores Bruno Famin y Red Bull ha elegido a Laurent Mekies para liderar la renovada escudería AlphaTauri.

Hoy en día, los directores de equipo no vienen de la sala de juntas, sino del pitwall. Y Stella es el mejor ejemplo de lo buena que puede ser la transición.

Sin embargo, sería un error creer que las decisiones de ingeniería de la cúpula directiva son ahora el principio y el fin para ser bueno en la F1.

El año pasado, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, consideró que Vowles era una buena opción para Williams no por su experiencia en el garaje, sino porque tenía los conocimientos necesarios sobre los aspectos comerciales y políticos que también son importantes.

Foto: Steven Tee / Motorsport Images James Vowles, director del equipo Williams Racing, en el muro de boxes

"Necesitas tener la comprensión comercial, y las perspectivas políticas, y no debes dejarte engañar por lo que te ha dicho alguien del área de ingeniería y técnica", dijo Wolff.

"James es ingeniero de formación. Yo lo pondría mucho más en mi campo en términos de habilidades y no habilidades, que digamos un ingeniero puro".

"Pero dicho esto, se trata de la personalidad. Puedes tener formación en ingeniería y tener la personalidad adecuada para ser director de equipo, o puedes tener formación en negocios o finanzas y también ser capaz de contribuir bien a una organización".

Steiner era uno de los que tenía tanto formación técnica como comercial, y por tanto cubría los dos pilares importantes del equipo.

Había contribuido decisivamente a poner en marcha el equipo, había desempeñado un papel fundamental en mantenerlo vivo durante el COVID cuando existió la posibilidad de que cerrara definitivamente, y había sido la pieza clave para situar al equipo en una plataforma comercial más sólida, lo que incluyó la llegada Moneygram como patrocinador principal.

También fue una importante imagen pública del equipo. Fue la gran estrella de Drive to Survive, de Netflix, y mantuvo a Haas en el punto de mira de los medios con sus opiniones honestas y francas, aunque a veces lo metiera en problemas.

Nadie negará que la marcha de Steiner, que se produce después de que Haas decidiera no renovar su contrato, será una pérdida para la escudería.

Komatsu es una personalidad muy diferente, y es casi seguro que no será tan comunicativo (ni acaparará tantos titulares) como Steiner.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe, Haas F1, Guenther Steiner, Director de Equipo, Haas F1

En el devorador mundo de la F1, los ingenieros pueden ser conocidos por el tipo de enfoque de mano dura que funciona de maravilla en el fragor de la competición, pero que a veces puede poner a la gente de los nervios.

También es importante señalar que los equipos que han puesto a un ingeniero al mando, también han hecho un esfuerzo adicional para garantizar un apoyo extra a su alrededor en las áreas en las que pueden no ser tan fuertes.

Stella ha formado una alianza con el director general, Zak Brown, mientras que Red Bull se aseguró de que Mekies trabajará junto a Peter Bayer en AlphaTauri.

Y aunque Haas tiene previsto nombrar a un director de operaciones en la fábrica para que se encargue de todos los asuntos y departamentos ajenos a la competición, esta configuración significa que Komatsu tendrá responsabilidades en el paddock que van más allá de lo que ha hecho hasta ahora.

Aunque es demasiado pronto para juzgar el impacto que Komatsu puede tener en 2024, sería ingenuo pensar que es automático que poner a un ingeniero como él en la cima es un camino para garantizar el tipo de cambio que Stella desencadenó en McLaren.

En primer lugar, Stella es quizás un caso único de joya desconocida. Llegó a bordo de un equipo que ya estaba bastante avanzado en el cambio de rumbo, después de darse cuenta, ya en el Gran Premio de Francia de 2022, de que necesitaba trazar un camino diferente.

Stella también había sido una personalidad popular y destacada dentro de los confines de la fábrica de Woking - y ha demostrado tener el carácter perfecto para liberar el potencial de todos dentro de McLaren.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Andrea Stella, director del equipo McLaren, Lando Norris, McLaren, 3ª posición, Oscar Piastri, McLaren, el equipo McLaren celebra después de la carrera.

Komatsu se hace cargo de un equipo Haas que se encuentra en una situación totalmente diferente.

Terminó último en el campeonato de constructores en 2023 y terminó el año pareciendo estar un poco perdido con su coche después de que las actualizaciones de Austin no trajeran el claro paso adelante, y lo que es más importante, la dirección, que había esperado.

Queda por ver si el invierno le ha permitido o no dar respuestas a su elección de concepto, y las cosas no se habrán visto favorecidas por la marcha del director técnico, Simone Resta, que parece que vuelve al cobijo de Ferrari.

Komatsu se convierte en director del equipo en una fase mucho más temprana del ciclo de reconstrucción del equipo que Stella, lo que significa que igualar el tipo de progreso que McLaren hizo el año pasado será casi imposible.

Stella también llega tras una gran inversión por parte de la dirección en la creación de nuevas instalaciones, como el simulador y el túnel de viento, y en una campaña de contratación de personal.

El nombramiento de Komatsu tiene mucho que ver con hacer lo que se pueda con todo lo que ya existe.

El japonés también tiene una personalidad muy diferente a la de Stella. Tiene una actitud férrea, y desde fuera no parece tener el toque suave que se ha convertido en un pilar del popular estilo de liderazgo de Stella.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, en la parrilla del Sprint

Así pues, será interesante ver cómo afronta Komatsu esa transición desde su lugar en el muro de pits a líder.

Pero una cosa a favor de Komatsu es que conoce Haas por dentro y por fuera, ya que fue uno de los jugadores clave en sus años de formación y ha vivido sus altibajos.

Y aunque sigue siendo el equipo más pequeño de la F1, ve en él un potencial alcista.

En declaraciones a Motorsport.com el año pasado sobre su opinión acerca de Haas, Komatsu dijo: "Somos un verdadero equipo de carreras. No tenemos, digamos, inercia o burocracia, como otros equipos".

"Si tenemos que tomar una decisión, la tomamos. No me preocupa lo que piensen los demás. No tengo que pensar si me van a despedir si tomo una decisión equivocada. Porque si tomo una decisión equivocada y tengo que explicársela a mi jefe, lo haré; no tengo que ocultar nada".

"Aquí, en Haas, no hay que tener miedo a tomar decisiones. Mientras la mayoría de ellas sean correctas, eso es lo que realmente importa. Nadie puede acertar al 100% todo el tiempo. Pero si tienes miedo de tomar tus propias decisiones, nunca va a funcionar".

Sin embargo, en su nuevo cargo, sus decisiones estarán más en el punto de mira que nunca, y como jefe tendrá mucho menos margen para equivocarse. Es hora de nadar o hundirse.

