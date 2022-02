Haas optimista tras el lanzamiento de su coche para la F1 2022

Cargar reproductor de audio

El equipo estadounidense Haas fue el primero en revelar las imágenes de su coche para la temporada 2022 de la Fórmula 1, aprovechando la oportunidad para mostrar su última decoración en el VF-22.

Tras la presentación, el director del equipo, Gunther Steiner, dijo que el diseño del coche había avanzado desde que se hicieron las imágenes, pero explicó que el siguiente paso importante será el primer test de este mes en Barcelona.

“Creo que se ve un poco diferente de como se verá en dos semanas”, dijo. "Será un poco distinto, obviamente. No estamos diciendo ahora que sea exactamente igual”.

"Es una etapa de desarrollo y no queremos definirlo, pero se encamina en esa dirección. De momento, entre el test y la carrera, no tendremos muchos cambios previstos por el momento".

El nuevo VF-22 es el resultado de un esfuerzo descomunal del reestructurado equipo Haas, que se comprometió desde el principio a desarrollar el monoplaza 2022 en lugar de seguir trabajando con su coche en el 2021.

Y bajo la dirección del director técnico Simone Resta, que tiene su base en el nuevo centro del equipo en Maranello luego de estrechar su relación con Ferrari, el trabajo ha sido extenso.

"Desde el punto de vista técnico ha sido uno de los mayores cambios que recuerdo en la Fórmula 1", dijo. "El reto para Haas era también que, con Gunther, estábamos realmente reconstruyendo la estructura técnica, no diría que desde cero, pero sí con un importante cambio”.

Haas VF-22 detail Photo by: Haas F1 Team

"Eso fue una complejidad añadida a la dificultad técnica del desarrollo del nuevo proyecto. El reglamento ha ido evolucionando durante el 2020, así que en cierto modo, el comienzo del 2021, fue un poco un nuevo inicio para todos”.

"La capacidad de dejar de lado el desarrollo del coche del 2021 durante la campaña anterior nos ha dado más tiempo y más ancho de banda para concentrarnos plenamente en el coche del 2022 y eso ha sido claramente una ventaja para nosotros”.

Tras una campaña de 2021 en la que Haas tuvo el coche más lento, Steiner espera que los primeros esfuerzos de su nuevo monoplaza les permita volver a luchar en la mitad de la parrilla.

"Lo he dicho varias veces, no puedo juzgar el rendimiento del coche, porque no he visto los otros coches", explicó.

"Pero lo que veo es que nosotros hemos desarrollado buenos monoplazas, por ejemplo, en el 2019. E incluso en el 2016 y 2017 para un equipo nuevo, pero tuvimos coches bastante buenos. Sólo veo similitudes con esa época. Eso es lo único que puedo juzgar del rendimiento que espero de nuestro contendiente”.

"Siempre digo que soy cautelosamente optimista porque veo esto y como Simone y su grupo desarrollaron el coche durante el último año y lo mucho que trabajaron en él y los resultados del túnel de viento, las mejoras que hacen en cada sesión. Es lo único que puedo comparar, y eso me hace ser cautelosamente optimista”.

"Decir que estaremos en la mitad de la parrilla es algo que no lo sé. Obviamente creo que estaremos ahí, pero no sé qué están haciendo los demás, así que tenemos que esperar un poco más”.

"Al final, estoy bastante contento con lo que pasó el año pasado, porque tuvimos dos años difíciles, pero lo que me hizo seguir adelante fue realmente lo que la gente hizo en el 2021 en la oficina de diseño y en el grupo aerodinámico".

GALERÍA: Así luce el Haas para la F1 2022

