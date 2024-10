Honda pide "enérgicamente" que Tsunoda haga un test con Red Bull F1

El fabricante japonés lleva mucho tiempo apoyando la carrera de Tsunoda, y su asociación con Red Bull ha sido fundamental para que tenga un asiento en la escudería junior AlphaTauri/RB desde 2021.

Pero a pesar de mostrar algunos destellos decentes de velocidad durante su estancia en el equipo con sede en Faenza, Red Bull nunca ha estado convencido de que Tsunoda haya demostrado todo lo que se necesita para justificar la promoción a su escudería principal.

Incluso en medio de las dificultades que está atravesando el titular de Red Bull, Sergio Pérez, el equipo parece inclinarse más por su opinión de que Liam Lawson podría ser el mejor situado para ser un posible reemplazo.

Además, Tsunoda nunca ha probado realmente uno de los coches de F1 de Red Bull, ya que sólo se ha puesto al volante de los monoplazas de la escudería durante exhibiciones.

La relación de Honda con Red Bull finaliza el año que viene, antes de su cambio a Aston Martin, pero el fabricante espera que Tsunoda pueda seguir a bordo más allá de esa fecha.

En declaraciones a Motorsport.com, Koji Watanabe, presidente de la división de competición de Honda, HRC, reveló sus esperanzas para el futuro y cómo estaba dialogando con los jefes de Red Bull, Helmut Marko y Christian Horner, sobre un plan para Tsunoda.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"En cuanto a Tsunoda, nuestro objetivo es que trabaje duro y se asegure un asiento en Red Bull Racing", dijo Watanabe.

"Creemos que tiene talento. Por supuesto, las decisiones sobre los pilotos dependen en última instancia del equipo, pero como socios hemos pedido enérgicamente que Tsunoda tenga la oportunidad de pilotar y probar un coche de Red Bull. Queremos darle al menos la oportunidad de demostrar su capacidad".

"También he hablado directamente con Christian sobre esto. No lo ha descartado. Todavía no hay nada decidido, pero creo que debemos proceder adecuadamente".

Watanabe dijo que la solución ideal para él sería que Tsunoda pasara a Red Bull a largo plazo, aunque ya no corriera con motores Honda, ya que su asociación finalizará al concluir la temporada 2025.

"Si todo va bien y se reconocen las habilidades de Tsunoda, creo que podría permanecer con Red Bull más allá de 2026 y competir por campeonatos", añadió.

"Sería ideal que Tsunoda se convirtiera en un piloto más de Red Bull. No es como si fuera a separarse de Honda para siempre. Su objetivo actual debería ser asegurarse un asiento en Red Bull, y si ese es su objetivo, debería perseguirlo."

Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team, llega al paddock Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Watanabe también ha revelado sus esperanzas de que el junior de Honda Ayumu Iwasa, que compite en Súper Fórmula, pueda convertirse en reserva de RB el próximo año, pero no ha descartado que se quede en Japón.

"Para Iwasa, creo que su posición básica el año que viene será la de piloto reserva de RB", dijo. "A partir de ahí, el objetivo es asegurarse un asiento a tiempo completo".

"He estado discutiendo varias posibilidades para Iwasa con Marko. Entre ellas, los pasos que Iwasa debería dar la próxima temporada para impulsar su carrera".

"Una opción es que asista a todas las carreras de F1 como piloto reserva, como Liam Lawson".

"Otra opción es que siga compitiendo en la Súper Fórmula el año que viene. Personalmente, creo que sería beneficioso para él seguir pilotando".

Mientras Honda se cambia a Aston Martin para 2026, Watanabe dijo que no había ningún plan por el momento para asociarse con la escuadra en un programa de desarrollo de pilotos.

"Actualmente no tenemos planes de colaborar con Aston Martin", añadió. "No es que no lo hagamos en el futuro. Pero, en este momento, no hay ningún programa acordado. Al menos para el año que viene, no colaboraremos con Aston en el desarrollo de pilotos".