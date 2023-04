Horner responde acusaciones de Russell: "Su equipo sabe bien"

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing ha tenido un arranque perfecto en el campeonato 2023 de la Fórmula 1, ya que el equipo de Milton Keynes ha ganado las tres primeras carreras de la temporada, logrando además el 1-2 en dos de ellas, y ha conseguido todas las pole positions en juego.

En medio de este claro dominio de Red Bull, Russell, piloto de Mercedes, declaró que el equipo de Max Verstappen y Sergio Pérez no ha demostrado realmente todo lo que pueden hacer durante el pasado fin de semana en el Gran Premio de Australia.

"Seguro que están ocultando (rendimiento)", dijo Russell al podcast Chequered Flag de la BBC.

"Creo que casi deben estar avergonzados de mostrar todo su potencial porque cuanto más rápidos parezcan, el deporte más intentará frenarlos de alguna manera", agregó.

El piloto británico se refirió además a la diferencia que piensa que tiene Red Bull sobre sus rivales más cercanos.

"Creo que, siendo realistas, probablemente tengan siete décimas de ventaja sobre el resto".

"No sé cuál es la diferencia de ritmo en este momento, pero Max no tiene ninguna razón para estar presionando ni tampoco Red Bull. Han hecho un gran trabajo para ser justos con ellos. No podemos quitarles eso, y está claro que tenemos que mejorar", comentó.

Horner fue preguntado por estas palabras de Russell en Melbourne y el jefe de Red Bull se encargó de recordar el dominio que ejerció Mercedes en la Fórmula 1 entre 2014 y 2020.

"Es muy generoso de su parte. Quiero decir, su equipo sabe muy bien lo que son ese tipo de ventajas", disparó Horner.

"Siempre hay un elemento de gestión que se lleva a cabo en cualquier carrera, se pudo ver porque era una carrera a una sola parada y una carrera a una sola parada muy temprana, hubo un elemento de gestión de los neumáticos, que es lo que estaban haciendo".

"'Checo' no estuvo aguantando, no estuvo rodando a siete décimas por vuelta porque no quería mostrar. La parrilla estuvo un poco más apretada en este circuito", finalizó el jefe de Red Bull.

