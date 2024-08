Así se enteró Hulkenberg de los grandes cambios de Audi para la F1

Antes del GP de Bélgica, Sauber anunció que habrá nuevas personas al frente del proyecto de Audi en la F1. Andreas Seidl y Oliver Hoffmann tuvieron que dar un paso al costado, mientras que el ex jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, y el director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, fueron incorporados.

Nico Hulkenberg supo poco antes del anuncio que se avecinaban cambios, ya que el director general de Audi, Gernot Döllner, se lo había comunicado.

"No sé si es importante, pero sin duda es agradable. Muestra su respeto y demuestra lo serios que son él y la marca. No se lo toman a la ligera. Están prestando atención, ven lo que ocurre y lo que está pasando. Eso es bueno, muy bueno", dijo el futuro piloto de Audi en una entrevista con Motorsport.com sobre la importancia de esa llamada telefónica.

En la conversación, Döllner le explicó a Hulkenberg los motivos de la decisión de desprenderse de Seidl y Hoffmann, y de contratar a Binotto y Wheatley. Hulkenberg tiene una larga historia con Seidl (ambos trabajaron juntos en el programa WEC de Porsche) y por eso fue Seidl quien lo atrajo a Audi.

A pesar del cambio de guardia, el piloto alemán sigue confiando en su decisión, aunque también reconoce que, sin duda, no va a ser fácil en Audi.

"Es un gran reto, de eso no hay duda. La transición a Audi, un fabricante alemán con mucha atención y grandes expectativas, no es fácil. Pero el enfoque de mi trabajo y su definición no cambian", explica. "Iré allí con todo lo que tengo para intentar aportar lo máximo posible tanto dentro como fuera del coche. Eso es lo que me gusta y espero que podamos convertirlo en un éxito colectivo".

Hulkenberg califica de especial el hecho de que vaya a pilotar para un fabricante de Alemania siendo alemán, pero este hecho no fue la razón que le llevó a firmar por Audi. De hecho, ve un techo más alto en la marca de Ingolstadt, "tanto con lo bueno como con lo malo. Sí, también con lo malo: si no rindes, la presión es mayor y estás más en el punto de mira. Además, tienes mucho más trabajo de relaciones públicas, lo que también supone un reto. Pero sí, es una gran oportunidad y el techo es más alto".

La despedida de Haas

Hulkenberg tiene que despedirse de Haas F1 Team después de dos años debido a su próximo cambio, habiendo sido el equipo que le reabrió las puerta de la F1 tras estar un par de años fuera.. En parte por ello, cree que la despedida no será fácil.

"Siempre se siente amargo. Normalmente es agridulce cuando dejas un equipo, porque construyes relaciones y normalmente trabajas agradablemente con la gente cuando lo has pasado bien", dijo Hulkenberg.

"En realidad no es agridulce, porque se trata del panorama general y del futuro. He cambiado por una razón, hay una estrategia y un motivo detrás. Así son las cosas".