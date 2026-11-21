Fórmula 1 Las Vegas GP
Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Estos son los resultados completos de la Q1, la Q2 y la Q3 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas de F1.
Federico Faturos
Publicado: 21 nov 2026, 6:04
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
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Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q3
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 26
1'33.893
S 237.755 2
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 21
+0.258
1'34.151
0.258 S 237.104 3
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 26
+0.331
1'34.224
0.073 S 236.920 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 21
+0.351
1'34.244
0.020 S 236.870 5
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 22
+0.699
1'34.592
0.348 S 235.998 6
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 25
+0.775
1'34.668
0.076 S 235.809 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 24
+1.006
1'34.899
0.231 S 235.235 8
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 25
+1.197
1'35.090
0.191 S 234.762 9
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 24
+1.212
1'35.105
0.015 S 234.725 10
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 23
+1.421
1'35.314
0.209 S 234.211 Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 15
1'34.394
S 236.493 2
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 16
+0.165
1'34.559
0.165 S 236.081 3
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 18
+0.223
1'34.617
0.058 S 235.936 4
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 17
+0.369
1'34.763
0.146 S 235.572 5
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 14
+0.372
1'34.766
0.003 S 235.565 6
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 18
+0.569
1'34.963
0.197 S 235.076 7
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 15
+0.588
1'34.982
0.019 S 235.029 8
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 18
+0.654
1'35.048
0.066 S 234.866 9
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 17
+0.670
1'35.064
0.016 S 234.827 10
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 18
+0.692
1'35.086
0.022 S 234.772 11
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 17
+0.803
1'35.197
0.111 S 234.498 12
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 18
+0.859
1'35.253
0.056 S 234.361 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 16
+1.066
1'35.460
0.207 S 233.852 14
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 18
+1.247
1'35.641
0.181 S 233.410 15
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 12
+1.599
1'35.993
0.352 S 232.554 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 18
+1.731
1'36.125
0.132 S 232.235 Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 11
1'34.664
S 235.819 2
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 10
+0.020
1'34.684
0.020 S 235.769 3
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 9
+0.376
1'35.040
0.356 S 234.886 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 7
+0.445
1'35.109
0.069 S 234.715 5
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 7
+0.600
1'35.264
0.155 S 234.334 6
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 9
+0.749
1'35.413
0.149 S 233.968 7
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 10
+0.792
1'35.456
0.043 S 233.862 8
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 10
+0.825
1'35.489
0.033 S 233.781 9
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 9
+0.827
1'35.491
0.002 S 233.777 10
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 10
+0.924
1'35.588
0.097 S 233.539 11
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 10
+1.046
1'35.710
0.122 S 233.242 12
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 8
+1.054
1'35.718
0.008 S 233.222 13
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 9
+1.079
1'35.743
0.025 S 233.161 14
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 10
+1.192
1'35.856
0.113 S 232.886 15
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 7
+1.266
1'35.930
0.074 S 232.707 16
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 6
+1.485
1'36.149
0.219 S 232.177 17
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 9
+1.556
1'36.220
0.071 S 232.005 18
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 11
+2.719
1'37.383
1.163 S 229.235 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 10
+2.736
1'37.400
0.017 S 229.195 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 10
+2.886
1'37.550
0.150 S 228.842 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 11
+2.937
1'37.601
0.051 S 228.723 22
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 8
+13.341
1'48.005
10.404 S 206.690 Ver los resultados completos
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