Lewis Hamilton acalla los rumores de retiro: "Todavía tengo un sueño"
El siete veces campeón del mundo terminó su decepcionante primera temporada con Ferrari a casi 100 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc.
La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari no estuvo a la altura de las expectativas, y sus resultados decepcionantes despertaron preguntas sobre el futuro del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 en la categoría. El piloto de 40 años buscó silenciar a quienes lo critican, argumentando que "todavía tiene un sueño" que lo mantiene en la F1.
Hamilton se unió a la Scuderia a comienzos de 2025 después de 12 campañas con Mercedes, durante las cuales conquistó seis de sus siete títulos. El éxito del británico, sumado a una lucha por el título de Ferrari en 2024, llevó a muchos a esperar que el equipo presentara un desafío serio esta temporada.
Eso no ocurrió, ya que Ferrari cayó del segundo al cuarto lugar en el campeonato de constructores y ni Hamilton ni su compañero Charles Leclerc lograron una victoria en un gran premio en 2025. Los resultados decepcionantes llevaron a algunos a sugerir que Hamilton debería retirarse de la F1 en lugar de cumplir su contrato de varios años con la escudería italiana.
Cuando se le pidió una respuesta a quienes cuestionan su futuro tras el Gran Premio de Abu Dhabi, el siete veces campeón del mundo dijo: "No les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel".
El punto más alto de Hamilton en el año fue su única victoria, la carrera sprint de China, y su punto más bajo llegó hacia el final de la temporada, cuando se convirtió en el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en la F1 en quedar eliminado en la Q1 en tres grandes premios consecutivos.
Si bien los resultados estelares a los que Hamilton está acostumbrado no llegaron este año, explicó qué fue lo que lo mantuvo enfocado a lo largo de una campaña difícil.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Erik Junius
"Es el amor por lo que haces, es el amor por correr", dijo. "Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo".
Como explicó Hamilton cuando firmó con Ferrari, ese sueño es ganar carreras y campeonatos con el equipo más histórico de la F1. El inminente cambio de reglamento que llegará a la F1 el próximo año es la mejor oportunidad del británico, dado que Ferrari cambió su enfoque hacia la nueva era en abril.
Sin embargo, si las victorias no llegan y Hamilton decide alejarse de la categoría, al menos habrá un aspecto de la F1 que no extrañará. "No puedo esperar para alejarme de todo esto. Cada semana, sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas", añadió. "Eso es lo que espero algún día, no tener que hacer todo eso".
