Marko explica las causas del accidente de Sergio Pérez en Monza

Hacia el final de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, Sergio Pérez se deslizó en una trampa de grava en la última curva y chocó contra el muro, provocando la bandera roja.

El asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko, dijo que Checo Pérez había sido víctima de la experimentación del equipo, con el RB19 sobrevirando y el piloto mexicano incapaz de controlar el coche.

"Experimentamos un poco con el nivel de carga aerodinámica. Probamos un poco en boxes y en la tanda larga perdimos el equilibrio del coche con nuestro nuevo intento. El coche se sobreviró bastante, por eso Checo se deslizó hacia el lecho de grava", dijo el austriaco al finalizar la sesión.

"El coche era difícil de conducir y el equilibrio no era el adecuado", explicó Marko, según Motorsport-Magazin.com.

Por su parte, el piloto mexicano dijo que había tenido dificultades para encontrar el límite en la sesión final del primer día.

"Tuve understeer a la salida e intenté mantener el coche, creí que lo tenía bajo control pero luego toqué un poco la grava y eso fue game over", explicó el piloto de Guadalajara una vez finalizada la actividad.

"Los daños no parecen ser grandes y no perdimos tanto, solo un par de vueltas, no es nada representativo en ese sentido", agregó.