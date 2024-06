Max Verstappen se pronuncia sobre el último cruce entre Horner y su padre

Max Verstappen dice que la última pelea entre su padre, Jos Verstappen, y el director del equipo Red Bull de Fórmula 1, Christian Horner, era innecesaria.

Jos Verstappen había acusado a Horner de bloquear su aparición en un desfile de leyendas antes del Gran Premio de Austria el domingo.

Mientras que el equipo de F1 dice que no trató de evitar que apareciera en el evento, que es organizado por la pista, propiedad de la compañía matriz Red Bull, no quiso utilizar las imágenes o imágenes en sus canales sociales.

Verstappen Sr se puso furioso y desde entonces ha cancelado su participación en el Desfile de Leyendas en protesta, pero no sin apuntar a Horner.

En una entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf, Verstappen dijo: "En los últimos días, he escuchado de varias personas que Christian Horner hizo todo lo posible para asegurarse de que yo no condujera".

"Y para asegurarse de otra manera de que no se filmara nada. Entonces pienso: dímelo a la cara. Así no quiero hacerlo más, me parece muy decepcionante".

El comentario ha aumentado las tensiones dentro del equipo y vuelve a poner a Max Verstappen en el medio.

Apenas el jueves se había comprometido públicamente a permanecer con Red Bull después de los continuos signos de interrogación sobre su futuro en el equipo, a pesar de su contrato a largo plazo que se extiende hasta 2028.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Pero después de ser preguntado sobre la última situación de una saga que viene desde principios de año, el piloto de Red Bull dijo que está del lado de su padre, lo que aumentará las tensiones una vez más.

"Naturalmente, por supuesto, no es agradable, ni para mí, ni para mi padre, ni para Christian ni para el equipo. Por supuesto, no quiero que pasen estas cosas".

"Mi padre ha sido muy claro sobre las razones que hay detrás y, por supuesto, puedo entender su opinión al respecto porque, al final, le piden que conduzca el coche y se da cuenta de que no quieren que lo haga".

"Bueno, a mi padre en realidad no le importa, pero le pidieron que lo condujera para los aficionados neerlandeses. Con Red Bull tenemos una gran relación con todo el circuito".

"Y entiendo que el otro extremo es centrarse en el rendimiento que se necesita, así que quiero una buena relación con todo el mundo, pero por supuesto, este escenario podría haberse evitado."

La situación se produce en un fin de semana en el que Red Bull debía celebrar su 20º aniversario en la Fórmula 1 y vuelve a poner bajo la lupa la tensa relación entre Verstappen y Red Bull Racing.