Horner responde a Jos Verstappen: "El importante aquí es Max"

Después de unos meses de calma, en las últimas horas Jos Verstappen volvió a los titulares por palabras contra Horner, quien había sido blanco de críticas de parte del ex piloto neerlandés a principios de la temporada.

El padre de Max Verstappen llegó a decir a en marzo que Red Bull corría grandes riesgos si Horner permanecía al frente de la escudería, esto mientras el director del equipo era objeto de una investigación por presunto comportamiento indebido con una empleada, de lo cual fue exonerado de momento.

Desde entonces, Jos Verstappen se mantuvo más enfocado en sus carreras de rallies y solo regresó al paddock de la F1 en Mónaco, pero este fin de semana en Austria iba a estar en acción al volante de un Red Bull RB8 en el marco del tradicional Desfile de Leyendas que organiza el Red Bull Ring.

Sin embargo, Verstappen aseguró este viernes que no iba a ser parte del evento porque, según él, Horner había hecho lo posible por impedírselo.

"En los últimos días he oído desde varios sectores que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Y para que, por lo demás, no se filmara nada. Entonces pienso: dímelo a la cara. Esto no tiene que ser así para mí, me parece muy decepcionante", reveló Jos Verstappen en el paddock austriaco en declaraciones que publicó el diario De Telegraaf.

Y luego agregó en el sitio Formule 1: "Habría alguna filmación, incluso con un dron. Pero Horner no quería que me filmaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo".

Naturalmente, Horner fue preguntado sobre este tema al comparecer ante los medios durante la rueda de prensa de jefes de equipo realizada tras la práctica libre.

"El desfile de leyendas es algo que organiza el circuito. No hubo veto por mi parte ni nada por el estilo. Y estoy seguro de que las leyendas entrarán en acción más tarde", dijo al ser preguntado puntualmente sobre ese asunto.

Christian Horner, director de Red Bull Racing, con Jos Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El jefe de Red Bull luego fue preguntado por Motorsport.com sobre cómo está su relación tanto con Max como con Jos Verstappen, y aprovechó para dejarle un claro mensaje al padre de su piloto.

"Bueno, la relación con Max siempre ha sido muy, muy buena, muy fuerte. Él es una parte clave de nuestro equipo y, ya sabes, él es nuestro piloto, él es el que es importante, obviamente, tener una relación fuerte con. Nunca he tenido un problema con ninguno de nuestros pilotos, ya sabes, padres en el pasado y cualesquiera que sean los problemas de Jos, realmente no tengo nada que comentar", comenzó.

Horner luego indicó que su foco está puesto en el funcionamiento general de Red Bull y que no puede controlar las relaciones con los padres de los pilotos.

"Mi interés está en el rendimiento del equipo. Tenemos un equipo maravilloso, tenemos grandes pilotos. Y luego en Max, tenemos el mejor piloto del mundo. Y llegó a nuestro equipo como un hombre joven. Y ha crecido y crecido en estatura. Ha crecido como piloto y como ser humano. Y creo que la forma en que se comporta, la forma en que trabaja con el equipo es excepcional. Y ese es mi interés clave", dijo.

"Y se trata de la actuación del equipo, se trata de cómo funciona el equipo. Y, por supuesto, hemos disfrutado de un tremendo éxito que hemos tenido a pesar de las distracciones de este año, ya sabes, todavía ganamos el 70% de las carreras, incluyendo dos carreras sprint y siete poles. Lideramos los dos Campeonatos del Mundo. No se puede controlar todo en la vida. No puedo controlar las relaciones con los padres de los pilotos, pero mi atención se centra en el rendimiento de nuestros pilotos y el rendimiento de nuestro equipo. Y ahí es donde permanecerá", agregó.

Cuando se le consultó cómo había cambiado su relación con Jos Verstappen a lo largo de los años, Horner optó por ponerle un punto al tema y pidió que el foco se ponga en Max Verstapen.

"Mira, no creo que sea realmente útil seguir hablando de Jos. Creo que nuestra atención se centra mucho en Max. Él es nuestro piloto. Él es con quien tenemos un contrato. Y él es con quien estamos centrados en tratar de ganar este Gran Premio".

Información adicional por Oleg Karpov