McLaren espera una lucha justa con Verstappen en Abu Dhabi

En Abu Dhabi, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri competirán por el título de Fórmula 1 de 2025. Como líder del campeonato, Norris tiene las mejores cartas y necesita subir al podio, mientras que Max Verstappen tiene que esperar desde la pole position que Norris termine fuera de los tres primeros si gana él mismo la carrera.

Esa situación también ha dado lugar a sugerencias de que Verstappen podría empezar a jugar juegos tácticos en el circuito de Yas Marina, por ejemplo, aguantando el ritmo para presionar a los McLaren, algo que Lewis Hamilton intentó en la carrera por el título de 2016 contra su compañero de equipo Nico Rosberg.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, espera que Norris opte por un enfoque cauteloso desde el segundo puesto de la parrilla, pero al mismo tiempo está poco preocupado por cualquier juego de Verstappen. "Creo que Lando, dada su posición de salida y el hecho de que está en el interior para la curva 1 en Abu Dhabi, será relativamente cauteloso", dijo Stella a Motorsport.com y otros. "Es una de esas situaciones en las que desde el interior no tienes necesariamente la mejor salida -el coche del exterior puede apretar-, así que espero que muestre cierta cautela, que es lo que le aconsejo que haga. Lando es muy fuerte en ese aspecto, así que creo que ese será su enfoque".

"En cuanto a las opciones que tiene Max para posicionar el coche, francamente no me preocupa mucho", añadió Stella. "Sin duda veremos situaciones de carrera interesantes, pero confío en que todo estará dentro de los límites de la deportividad y la equidad". Si se diera el caso de que Verstappen fuera a aguantar el ritmo, Stella en realidad ve como una ventaja que sus dos pilotos conduzcan uno detrás del otro. "Tenemos más opciones estratégicas", argumenta el jefe del equipo. "Si aguantas demasiado, puedes ser vulnerable a los rebufos o exponerte a los adelantamientos. Así que es bueno que estemos allí con dos coches. Esa es definitivamente mi preferencia sobre dos coches dispersos por la pista."

El propio Verstappen aún no está del todo convencido de que esa táctica funcionaría del todo. Entre otras cosas, señala los ajustes en la pista desde 2016 y los diferentes coches como razones por las que será difícil repetirlo. "Siento que ahora tienes mucho más rebufo durante toda la vuelta, así que probablemente no sea tan fácil hacer lo mismo", explica. "Los coches también son completamente diferentes a los de entonces. Creo que entonces se podía frenar mucho más fácilmente y mantener el ritmo, porque los neumáticos se sobrecalentaban más rápido cuando alguien se acercaba".