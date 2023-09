Mercedes: Las órdenes de equipo eran para proteger a Hamilton

En los últimos compases de la carrera de Suzuka, George Russell rodaba en quinta posición, por delante de Hamilton, mientras el Ferrari de Carlos Sainz se acercaba por detrás.

Aunque Hamilton llevaba neumáticos más frescos, no hubo una decisión inmediata a Russell para que se apartara en favor de su compañero de equipo, lo que provocó algunas frustraciones del siete veces campeón del mundo por radio.

Finalmente Mercedes cedió y pidió a Russell que se apartara. Pero cuando Hamilton trató de alejarse, le pidieron que levantara el ritmo y mantuviera a Russell en el radio de acción del DRS, con la esperanza de que eso le ayudara a defenderse mejor de Sainz.

Hamilton sintió que la idea del DRS era errónea, lo que le dijo al equipo por radio, y repitió después de la carrera que habría sido mucho mejor para él alejarse y acumular el mayor margen posible en el aire libre.

"No creo que fuera una buena idea en absoluto", explicó Hamilton. "Cuando me lo sugirieron, sabía que obviamente lo habían pensado por la última carrera, y no tenía sentido".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Hablando sobre el proceso de toma de decisiones a la hora de tratar con los dos pilotos en esa fase del gran premio, el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, tiene claro que la atención se centró por completo en asegurarse de que Hamilton no fuera adelantado por Sainz.

"Es bastante difícil organizar los coches en vivo", dijo. "Cuando decidimos cambiarlos, fue más cuando vimos lo rápido que Carlos venía detrás de ellos, y que Lewis en el medio podría haber estado en riesgo con neumáticos viejos también".

"Tal vez podría haber funcionado mejor, pero la cosa es que estábamos tratando de proteger a Lewis de perder esa posición también, ya que era el que tenía más probabilidades de terminar por delante de Carlos".

Como Hamilton y Russell habían luchado duramente en los compases iniciales de la carrera, Mercedes había minimizado el riesgo de más enfrentamientos rueda con rueda al dividir las estrategias.

Mientras que Hamilton optó por la más popular de dos paradas, Russell trató de hacer funcionar la de una parada, ya que la degradación de sus neumáticos no era desastrosa.

Cuando se le preguntó si la lucha inicial con Hamilton había influido en la elección de la estrategia, Shovlin dijo: "No, la verdad es que no. Porque en términos de lo que el equipo está haciendo, estamos tratando de sumar puntos contra Ferrari en una carrera como esta".

"Una vez que nos dimos cuenta de que no estamos desafiando a McLaren por un podio, estamos mirando lo que está pasando con Ferrari".

"Estábamos tratando de utilizar los dos coches de manera efectiva para darnos esas oportunidades, y ser capaz de conseguir uno de ellos fue útil limitación de daños dado que ambos (Ferrari) comenzaron por delante de nosotros en la carrera".

Aunque la agresividad con la que sus pilotos se enfrentaron entre sí llamó la atención, y hubo algunas palabras duras por la radio del equipo, Mercedes ha restado importancia a cualquier rumor sobre fricciones adicionales entre Hamilton y Russell.

El jefe de comunicación de Mercedes, Bradley Lord, dijo: "Obviamente, ambos están compitiendo duro en un coche que era complicado, empujando al límite. Y obviamente también hubo algo de diálogo por radio, que reflejaba eso".

"Creo que a lo largo de los años hemos adquirido el hábito de no leer demasiado lo que se dice en el calor del momento en medio de la presión en el cockpit, sobre todo en una carrera calurosa y exigente como ésta".

"Cualquier cosa que haya que arreglar o discutir después, podremos sacarla de esa olla a presión y tratarla con calma en la reunión posterior".

