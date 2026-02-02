EN VIVO: la presentación de Mercedes para la F1 2026

Los Flechas Plateadas ya han presentado online el Mercedes W17 para la temporada 2026 de Fórmula 1. Sin embargo, el lunes realizarán además el lanzamiento oficial de la temporada, que todos los aficionados del equipo de Brackley podrán seguir en una transmisión en vivo.

El evento de presentación de Mercedes F1 para la temporada 2026 se llevará a cabo a las 08:30 en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay; a las 07:30 en Venezuela y Bolivia; a las 06:30 en Colombia, Perú y Ecuador; y a las 05:30 en México.

"Conéctense cuando demos inicio a nuestra temporada, presentemos oficialmente nuestro auto para 2026 y escuchemos las opiniones de Toto Wolff, George Russell, Kimi Antonelli y muchos más", señala el anuncio oficial del evento.

En el evento, Mercedes volverá a presentar su nuevo auto con algo más de detalle. El W17 ya ha completado sus primeras vueltas. Tras realizar inicialmente un shakedown privado en Silverstone, la semana pasada también participó en el test oficial de Fórmula 1 en Barcelona.

En este, Mercedes completó según sus propios datos 502 vueltas, más que cualquier otro equipo. Para algunos expertos, el equipo ya era considerado previamente como favorito para la próxima temporada de Fórmula 1.

Después de haber pasado toda la era del efecto suelo sin títulos mundiales, los amplios cambios reglamentarios en la categoría reina representan una buena oportunidad para que Mercedes conquiste en 2026 su primer título mundial en cinco años.

La última vez que fue campeón del mundo de constructores fue en 2021, mientras que el último título de pilotos se remonta incluso a un año antes. Ese campeonato lo obtuvo en 2020 Lewis Hamilton, quien entretanto ha dejado Mercedes y desde 2025 compite para Ferrari.

Las esperanzas este año están puestas en George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Especialmente Russell, que en 2026 afronta ya su quinta temporada como piloto titular de Mercedes, es considerado por varios expertos como uno de los candidatos al título este año.

Andrew Shovlin dijo recientemente tras el exitoso shakedown en España: "Desde el punto de vista de la fiabilidad, fue una buena semana para nosotros. El auto nos permitió ejecutar el programa durante los tres días exactamente como lo habíamos planeado".

"Sin embargo, en Barcelona nos concentramos realmente solo en probar el W17. En Bahréin nos ocuparemos entonces del set-up, algo que no es posible aquí con las temperaturas frías. De ese modo obtendremos una imagen mucho más clara de las posibilidades del auto", añadió Shovlin.