Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona

Red Bull Racing ha concluido las pruebas de Barcelona con resultados alentadores. Tras llegar a Montmeló con dudas sobre la fiabilidad de la unidad de potencia fabricada por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford, el equipo de Milton Keynes ha demostrado estar muy presente en la pista, acumulando un gran número de vueltas.

107 vueltas el primer día, 78 el segundo y 118 el tercero, para un total de 303 pasadas por la línea de meta en tres días de shakedown repartidos entre Max Verstappen e Isack Hadjar.

Los tiempos valen lo que valen en este momento de la temporada, es decir, poco. Pero lo que el francés ha demostrado al volante del RB22 es alentador. Sin embargo, el ex piloto de Racing Bulls también protagonizó el único accidente real de los cinco días de pruebas en Cataluña.

En el segundo día, en el que la lluvia obligó a Red Bull y Ferrari a rodar principalmente con neumáticos Full Wet e Intermedios, Isack perdió el control pocos minutos después de cambiar los neumáticos de lluvia extrema por los de pista húmeda.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

El RB22 se salió de la pista en la curva 14, la última que da acceso a la recta de meta, y chocó contra las barreras con la parte trasera. En el impacto contra las barreras se rompieron el alerón trasero y la suspensión trasera derecha, por lo que el equipo tuvo que esperar a que llegaran las piezas de repuesto directamente desde Milton Keynes en los días siguientes.

"Ha sido estupendo tener un buen día el lunes. Ha sido muy productivo y hemos podido dar muchas vueltas, más de las que esperábamos la víspera. Todo ha ido sobre ruedas y solo hemos tenido problemas menores. Ha sido bastante impresionante, teniendo en cuenta que era nuestro primer día real con nuestra unidad de potencia", dijo Hadjar al final de las pruebas de Barcelona.

"Desgraciadamente, el martes, justo después de pasar de los neumáticos de lluvia extrema a los intermedios, perdí el control del monoplaza en la última curva y lo que pasó después no fue ideal para el equipo".

"Lo positivo es que ya había empezado a entender el monoplaza y cómo funciona. Aún hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, pero el trabajo hasta ahora ha ido bien".

A pesar del accidente, Hadjar quiso precisar que los nuevos coches son más predecibles que los que caracterizaron la era anterior, que terminó a finales de 2025.

"Estos monoplazas son diferentes, muy diferentes a los anteriores. En general, tienen mucha menos carga, pero son más predecibles en comparación con los de la generación anterior. Son más fáciles de manejar y, desde el punto de vista de la unidad de potencia, hay muchas más opciones con las que podemos trabajar los pilotos".

"No podría haberme preparado mejor y espero empezar muy bien la temporada, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Estoy aprendiendo cada día".