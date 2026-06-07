Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez

El Gran Premio de Mónaco parecía estar bajo control camino a la parte final de la carrera, pero el choque de Lance Stroll, seguido por el de Charles Leclerc y la posterior bandera roja por problemas en la pista, dieron vuelta la carrera en el Principado con cambios en el orden, penalizaciones y veredictos de los comisarios, que por ejemplo dejaron sin sumar a Checo Pérez.

Sin embargo, Kimi Antonelli se mantuvo imperturbable para ganar por quinta vez consecutiva en seis grandes premios disputados, nuevamente escoltado por Lewis Hamilton.

El tercer lugar de Isack Hadjar estuvo en duda un tiempo por una investigación, de la que finalmente salió airoso, mientras que Alpine presentó un pedido de revisión, ya que considera que Pierre Gasly, quien llegó tercero en la pista, fue injustamente sancionado.

Ese proceso puede llevar varios días en resolverse, por lo que mientras tanto estos son los resultdos del Gran Premio de Mónaco.