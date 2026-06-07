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Resultados
Fórmula 1 GP de Mónaco

Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez

Descubre la totalidad de los resultados y de las clasificaciones del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El Gran Premio de Mónaco parecía estar bajo control camino a la parte final de la carrera, pero el choque de Lance Stroll, seguido por el de Charles Leclerc y la posterior bandera roja por problemas en la pista, dieron vuelta la carrera en el Principado con cambios en el orden, penalizaciones y veredictos de los comisarios, que por ejemplo dejaron sin sumar a Checo Pérez.

Sin embargo, Kimi Antonelli se mantuvo imperturbable para ganar por quinta vez consecutiva en seis grandes premios disputados, nuevamente escoltado por Lewis Hamilton.

El tercer lugar de Isack Hadjar estuvo en duda un tiempo por una investigación, de la que finalmente salió airoso, mientras que Alpine presentó un pedido de revisión, ya que considera que Pierre Gasly, quien llegó tercero en la pista, fue injustamente sancionado.

Ese proceso puede llevar varios días en resolverse, por lo que mientras tanto estos son los resultdos del Gran Premio de Mónaco. 

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Resultados de la carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 78

2:23'31.243

   108.814 4 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

2:23'37.514

 6.271 108.735 5 18   Ferrari Ferrari
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 78

+23.394

2:23'54.637

 17.123 108.519 4 15   Red Bull Red Bull
4 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

2:23'55.504

 0.867 108.508 5 12   McLaren Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB 30 78

+26.553

2:23'57.796

 2.292 108.480 4 10   RB Red Bull
6 United Kingdom A. Lindblad RB 41 78

+29.010

2:24'00.253

 2.457 108.449 4 8   RB Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 78

+30.369

2:24'01.612

 1.359 108.432 4 6   Alpine Mercedes
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

2:24'04.656

 3.044 108.394 5 4   Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas F1 31 78

+37.140

2:24'08.383

 3.727 108.347 5 2   Haas Ferrari
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 78

+41.899

2:24'13.142

 4.759 108.287 6 1   Aston Martin Honda
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

2:24'13.991

 0.849 108.277 7     Audi Audi
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

2:24'14.596

 0.605 108.269 5     Mercedes Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 78

+44.102

2:24'15.345

 0.749 108.260 6     Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

2:24'20.207

 4.862 108.199 5     Alpine Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 78

+49.153

2:24'20.396

 0.189 108.322 6     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 70

+8 Vueltas

2:13'32.889

 8 Vueltas 104.946 5   Accidente Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

+14 Vueltas

1:25'42.849

 6 Vueltas 149.497 3   Accidente Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 56

+22 Vueltas

1:15'16.761

 8 Vueltas 148.942 1   Accidente Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

+35 Vueltas

56'36.709

 13 Vueltas 152.078 1   Retirada McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 27

+51 Vueltas

36'57.098

 16 Vueltas 146.297 2   Retirada Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

+63 Vueltas

21'03.117

 12 Vueltas 142.661 2   Retirada Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 0

78 Laps

     1   Retirada Red Bull Red Bull
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Mónaco Mejores vueltas en carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 76

1'13.481

   S 163.487
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 74

+1.162

1'14.643

 1.162 S 160.942
3 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 77

+2.016

1'15.497

 0.854 S 159.121
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 77

+2.188

1'15.669

 0.172 S 158.759
5 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 76

+2.273

1'15.754

 0.085 S 158.581
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 56

+2.292

1'15.773

 0.019 H 158.541
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 76

+2.335

1'15.816

 0.043 S 158.452
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 76

+2.427

1'15.908

 0.092 M 158.259
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 53

+2.483

1'15.964

 0.056 H 158.143
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 74

+2.835

1'16.316

 0.352 H 157.413
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+2.851

1'16.332

 0.016 H 157.380
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 78

+2.912

1'16.393

 0.061 S 157.255
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 46

+3.322

1'16.803

 0.410 M 156.415
14 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 78

+3.410

1'16.891

 0.088 M 156.236
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 77

+3.433

1'16.914

 0.023 S 156.190
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 77

+3.639

1'17.120

 0.206 S 155.772
17 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 34

+4.189

1'17.670

 0.550 M 154.669
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51

+4.541

1'18.022

 0.352 M 153.971
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 22

+4.994

1'18.475

 0.453 H 153.083
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 36

+5.364

1'18.845

 0.370 S 152.364
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+7.013

1'20.494

 1.649 M 149.243
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