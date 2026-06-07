Hadjar conserva su podio en Mónaco tras veredicto de los comisarios

Decir que el Gran Premio de Mónaco 2026 de Isack Hadjar no habrá sido precisamente un largo río tranquilo es un eufemismo pero, al menos por ahora, el francés va a conservar el podio logrado al término de la prueba.

El piloto y su escudería Red Bull estaban bajo investigación de los comisarios. La causa, una intervención no autorizada de sus mecánicos en el RB22 con el número 6 durante la interrupción con bandera roja, que podía contravenir el artículo B5.14.4.a. del reglamento de la Fórmula 1.

Más concretamente, en el documento del delegado técnico de la FIA, Manuel Leal, que sirvió de base para la apertura de una investigación por parte de los comisarios, se indicaba lo siguiente: "Durante la suspensión de la carrera, los mecánicos de la escudería Oracle Red Bull Racing trabajaban en el coche Nº 6, realizando a las 16:55 operaciones no autorizadas por el artículo B5.14.4.a."

"Interrogados sobre sus actividades, dejaron de trabajar y devolvieron el coche a su estado inicial sin sustituir ninguna pieza."Remito este asunto al examen de los comisarios."

La comparecencia ante los comisarios estaba prevista para las 18:30, hora local. Al término de la audiencia, sin embargo, los comisarios decidieron no imponer ninguna sanción a Hadjar. He aquí su justificación: "Durante la suspensión de la carrera, los mecánicos del equipo Oracle Red Bull Racing trabajaron en el coche Nº 6, fuera de lo permitido por el reglamento."

"Los comisarios escucharon a los representantes del equipo así como al delegado técnico de la FIA, y examinaron pruebas fotográficas."

"Se señaló al equipo por haber intentado sustituir las bujías y/o las bobinas de encendido, pero finalmente no llevó a cabo esa intervención. El coche reanudó la carrera en el mismo estado en que llegó a boxes. En consecuencia, no se adopta ninguna sanción."

Sin embargo, no es necesariamente el final de las dudas para Hadjar, ya que Alpine decidió ejercer su derecho de revisión por las sanciones de Pierre Gasly. Ahora bien, este último había terminado tercero en pista, por delante de Hadjar por tanto, antes de ser relegado al séptimo puesto por sus sanciones por exceso de velocidad en boxes.