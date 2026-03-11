Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Australia

Montoya detecta algo en la pelea de Arvid Lindblad con Max Verstappen que lo sorprendió

Juan Pablo Montoya elogió el impresionante debut con puntos de Arvid Lindblad en la Fórmula 1.

Lydia Mee
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya elogió al piloto de Racing Bulls Arvid Lindblad después de que el británico sumara puntos en su debut en el campeonato.

Tras largar desde el noveno lugar de la grilla, Lindblad terminó octavo y sumó cuatro puntos el pasado fin de semana en Australia.

Aunque Montoya aplaudió la agresividad de Lindblad y su fin de semana limpio, señaló una batalla con Max Verstappen, de Red Bull, en la que Lindblad defendió su posición durante un par de vueltas antes de que el neerlandés lo superara, una defensa que Montoya consideró más agresiva que la que había mostrado frente a otros pilotos.

"Tuvo un fin de semana muy limpio", dijo el colombiano a F1 TV. "Durante todo el fin de semana fue agresivo. Voy a ser honesto contigo: lo único que pensé es que fue muy agresivo con Max y estuvo bien, pero si vas a ser así de agresivo con Max, más vale que seas así de agresivo con todos los demás también. Y no lo fue. Y eso me sorprendió un poco".

Luego añadió, después de que la copresentadora Betty Glover comparara a Lindblad con él en su debut: "Eso es genial. Pero cuando alguien que no está en un coche con la decoración de Red Bull pasa, deberías hacer lo mismo".

Cuando le preguntaron si ve similitudes entre él y el británico, Montoya añadió entre risas: "Yo soy mucho más agresivo. No, estuvo bien. Hizo un trabajo increíble".

Mientras hablaba con Sky Sports F1 después de la carrera, Lindblad explicó que estaba "bastante sin palabras" por su actuación y que creía haber demostrado lo que está allí para hacer.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Lars Baron / Getty Images

"Para ser honesto, estoy bastante sin palabras. Fue una carrera bastante loca", dijo.

"Al llegar al fin de semana, sumar puntos no era la expectativa. Tenía esperanzas después de ayer, pero estoy extremadamente feliz y muy agradecido con todos en el equipo, con RBPT y Ford, por darme el paquete para poder pelear. Pero, para ser honesto, creo que decir que sumé puntos en mi debut no resume realmente la carrera.

"Estar tercero en un momento en la vuelta uno fue mucho más de lo que esperaba. Creo que le mostré a la gente un poco de lo que estoy aquí para hacer".

Cuando le preguntaron específicamente sobre su defensa ante Verstappen, añadió: "Al final, he trabajado toda mi vida para llegar a la Fórmula 1 y este fin de semana ha sido un momento muy especial para mí. Y tengo mucho respeto por los pilotos veteranos del deporte que han hecho un trabajo increíble, pero tampoco voy a apartarme y regalarles la posición. Estoy aquí para luchar.

"Cuando estoy en el coche, soy un competidor despiadado y voy a tomar cada centímetro que pueda conseguir, y creo que lo mostré en la vuelta uno".

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La pregunta de la semana: ¿La F1 fue demasiado lejos con la complejidad de las nuevas reglas?
Artículo siguiente Vowles: Todas las soluciones para el peso del coche de están "en mi bandeja de entrada"

Comentarios destacados

Más de
Lydia Mee

Aston Martin advertido que podría haber "arruinado" su relación con Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Aston Martin advertido que podría haber "arruinado" su relación con Honda

Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia
Más de
Arvid Lindblad

De "artificial" a "impresionante": lo que piensan los pilotos de las reglas F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
De "artificial" a "impresionante": lo que piensan los pilotos de las reglas F1 2026

Lindblad disfrutó de unos duelos "bastante extraños" con Verstappen en su debut

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Lindblad disfrutó de unos duelos "bastante extraños" con Verstappen en su debut

Arvid Lindblad se abre sobre el "momento especial" en que supo que correría en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Arvid Lindblad se abre sobre el "momento especial" en que supo que correría en F1
Más de
RB

Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

La pareja de Lawson sorprende con un collar de diamantes inspirado en circuitos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La pareja de Lawson sorprende con un collar de diamantes inspirado en circuitos de F1

Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026

Últimas noticias

"Sería un error": Ferrari advierte contra una reacción precipitada a las reglas de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
"Sería un error": Ferrari advierte contra una reacción precipitada a las reglas de la F1 2026

Cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de China de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de China de F1

Justin Allgaier reemplazará a Alex Bowman en Hendrick para la NASCAR Cup en Las Vegas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Las Vegas
Justin Allgaier reemplazará a Alex Bowman en Hendrick para la NASCAR Cup en Las Vegas

Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1