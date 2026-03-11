Montoya detecta algo en la pelea de Arvid Lindblad con Max Verstappen que lo sorprendió

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya elogió al piloto de Racing Bulls Arvid Lindblad después de que el británico sumara puntos en su debut en el campeonato.

Tras largar desde el noveno lugar de la grilla, Lindblad terminó octavo y sumó cuatro puntos el pasado fin de semana en Australia.

Aunque Montoya aplaudió la agresividad de Lindblad y su fin de semana limpio, señaló una batalla con Max Verstappen, de Red Bull, en la que Lindblad defendió su posición durante un par de vueltas antes de que el neerlandés lo superara, una defensa que Montoya consideró más agresiva que la que había mostrado frente a otros pilotos.

"Tuvo un fin de semana muy limpio", dijo el colombiano a F1 TV. "Durante todo el fin de semana fue agresivo. Voy a ser honesto contigo: lo único que pensé es que fue muy agresivo con Max y estuvo bien, pero si vas a ser así de agresivo con Max, más vale que seas así de agresivo con todos los demás también. Y no lo fue. Y eso me sorprendió un poco".

Luego añadió, después de que la copresentadora Betty Glover comparara a Lindblad con él en su debut: "Eso es genial. Pero cuando alguien que no está en un coche con la decoración de Red Bull pasa, deberías hacer lo mismo".

Cuando le preguntaron si ve similitudes entre él y el británico, Montoya añadió entre risas: "Yo soy mucho más agresivo. No, estuvo bien. Hizo un trabajo increíble".

Mientras hablaba con Sky Sports F1 después de la carrera, Lindblad explicó que estaba "bastante sin palabras" por su actuación y que creía haber demostrado lo que está allí para hacer.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Lars Baron / Getty Images

"Para ser honesto, estoy bastante sin palabras. Fue una carrera bastante loca", dijo.

"Al llegar al fin de semana, sumar puntos no era la expectativa. Tenía esperanzas después de ayer, pero estoy extremadamente feliz y muy agradecido con todos en el equipo, con RBPT y Ford, por darme el paquete para poder pelear. Pero, para ser honesto, creo que decir que sumé puntos en mi debut no resume realmente la carrera.

"Estar tercero en un momento en la vuelta uno fue mucho más de lo que esperaba. Creo que le mostré a la gente un poco de lo que estoy aquí para hacer".

Cuando le preguntaron específicamente sobre su defensa ante Verstappen, añadió: "Al final, he trabajado toda mi vida para llegar a la Fórmula 1 y este fin de semana ha sido un momento muy especial para mí. Y tengo mucho respeto por los pilotos veteranos del deporte que han hecho un trabajo increíble, pero tampoco voy a apartarme y regalarles la posición. Estoy aquí para luchar.

"Cuando estoy en el coche, soy un competidor despiadado y voy a tomar cada centímetro que pueda conseguir, y creo que lo mostré en la vuelta uno".