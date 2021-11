El mundo del deporte motor rinde homenaje a Frank Williams

Sir Frank Williams, fundador y antiguo director de la escudería Williams, ha fallecido hoy. A la edad de 79 años el mundo perdió a uno de los pilares de la Fórmula 1, una figura fundamental que ha marcado la historia de este deporte. La noticia ha conmocionado a todo el paddock, que se reúne en torno al equipo y a la familia. Los mensajes de condolencia y pésame llegaron de parte de equipos y pilotos, que recordaron a Sir Frank Williams en las redes sociales.

La cuenta de la Fórmula 1 escribe: "Nos invade la más profunda e inmensa tristeza por el fallecimiento de Sir Frank Williams. Su vida fue impulsada por la pasión por el automovilismo; su legado es inconmensurable y formará parte para siempre de la F1. Conocerlo fue una inspiración y un privilegio. Le echaremos mucho, mucho de menos".

George Russell, actual piloto de Williams, también tuvo una reflexión: "Hoy decimos adiós al hombre que definió nuestro equipo. Sir Frank era un ser humano verdaderamente maravilloso y siempre recordaré las risas que compartimos. Fue más que un jefe, fue un mentor y un amigo para todos los que se unieron a la familia de Williams Racing y para tantos otros".

También llegó rápidamente un mensaje de Nicholas Latifi, otro piloto de Williams: "Descanse en Paz Sir Frank Williams. Qué noticia tan triste. Una gran pérdida para nuestro deporte y nuestro equipo. Ha sido un honor representar su nombre ante el mundo y seguiremos presionando para que el equipo vuelva a estar al frente de la parrilla".

No sólo la actualidad: Sir Frank Williams también fue importante en la carrera de Felipe Massa, que escribe en su Instagram: "Una noticia muy triste hoy para el deporte motor. Lamento mucho que hayamos perdido a Frank Williams. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Frank. Fue un gran placer para mí trabajar y aprender con ustedes. Mis pensamientos están con su familia. R.I.P Sir Frank Williams".

Pastor Maldonado, quien es aún el último piloto en ganar un gran premio para Frank Williams, dijo: "No podemos luchar contra los designios de la vida, que gran ejemplo de resilencia nos has dejado Frank. Te recordaré siempre como en esta foto, donde sé que para ti todo valía la pena. Me siento orgulloso de haber formado parte de tus sueños y de haberte podido regalar esa gran Victoria.

Nuestras condolencias con la familia Williams, el equipo y todos los seguidores".

Valtteri Bottas, quien fue protegido de Williams desde su tiempo en categorías de desarrollo, también tuvo palabras para su exmentor. "Triste noticia hoy. Gracias por todo Frank. Te extrañaremos. Descanse en paz".

Nico Rosberg, uno de los últimos pilotos seleccionados directamente por Frank Williams, tuvo un mensaje corto: "Triste noticia. Descanse en paz Sir Frank".

Sergio Pérez es otro de los pilotos que recuerda a Sir Frank Williams: "Es un día triste para nuestro deporte, Frank Williams siempre será recordado como uno de los héroes e iconos de la Fórmula 1. Mis pensamientos y oraciones están con su familia, especialmente con su hija, Claire Williams".

Además de los pilotos, los equipos también se unen en torno a la escudería que ha perdido una parte importante de su historia. Aston Martin rindió homenaje a Sir Frank Williams de la siguiente manera: "Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Sir Frank Williams, un hombre que desafió las probabilidades a lo largo de su vida y su carrera para convertirse en uno de los mayores iconos de nuestro deporte. Un hombre maravilloso y un competidor brillante, su legado seguirá vivo. Descanse en paz, Sir Frank".

Alfa Romeo también recuerda al antiguo director del equipo Williams: "Hoy lloramos a una leyenda de nuestro deporte, un nombre que es sinónimo de carreras. Nuestros pensamientos están con la familia de Sir Frank y nuestros amigos de Williams".

El recuerdo del equipo McLaren es muy sencillo, compartiendo un homenaje a Sir Frank Williams.

El presidente de la FIA, Jean Todt, quien fue su rival como jefe de equipo de Ferrari en aquel duelo con Michael Schumacher en 1997, expresó en su cuenta oficial: "Una noticia muy triste. Sir Frank Williams deja una huella imborrable en la historia de la F1. Fue un pionero, una personalidad excepcional y un hombre ejemplar. En nombre de toda la FIA nuestros pensamientos están con su familia, amigos y Williams Racing. Descansa en paz, amigo mío".

Desde Estados Unidos, Chip Ganassi, con quien mantuvo una relación muy cercana, también le recordó diciendo: "RIP Sir Frank Williams, fundador del equipo Williams F1. Tuvimos una colaboración muy exitosa con un par de grandes pilotos como Juan Pablo Montoya y Alex Zanardi. Un caballero de caballeros".

En MotoGP también se han tomado su tiempo para recordar a un histórico del deporte motor. "Un gigante del deporte motor y su legado vivirá por generaciones de la F1. Toda la comunidad de MotoGP envía sus más profundas condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de Sir Frank".