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Fórmula 1 GP de Italia

Diferencias en Haas: Ocon no tendrá el nuevo motor de Ferrari en Monza, pero Bearman sí

Haas se presentará en el Gran Premio de Italia 2026 de F1 con su nuevo paquete aerodinámico, pero con un solo motor Ferrari evolucionado, que será para Oliver Bearman.

Fabien Gaillard
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon reveló que no dispondrá, en Monza, de la versión ADUO2 del motor Ferrari F1, cuyo único ejemplar disponible para Haas F1 será para Oliver Bearman.

La escudería estadounidense afronta el Gran Premio de Italia con un paquete aerodinámico completamente nuevo, anunciado por el director de la estructura Ayao Komatsu, en la previa de la prueba. Estas evoluciones aerodinámicas se instalarán en los dos monoplazas de la escudería estadounidense.

En cambio, en el apartado del motor, habrá una disparidad entre los pilotos, ya que Ferrari solo suministrará una unidad de potencia modificada, tras la segunda evaluación ADUO. Ocon deberá por tanto armarse de paciencia para poder beneficiarse de ella, como explicó este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

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"No dispondré del paquete evolucionado completo", explicó. "Tendré los elementos aerodinámicos en el coche, pero no tendré el ADUO2. [...] Solo tenemos uno [motor evolucionado]. Por eso. Así que rodaré con el motor antiguo. Por tanto, será una pérdida nada desdeñable. Pero el coche mejorado, sí lo tendré. Así que veremos qué pasa."

A pesar del reglamento que obliga a un motorista a suministrar a sus clientes motores de la misma especificación, Motorsport.com ha sabido que la FIA no tenía ningún problema con la situación en Haas, ya que se considera que esta regla se respeta desde el momento en que se pone a disposición al menos una unidad de la misma especificación.

Un paquete aerodinámico esperado con impaciencia

Haas ha perdido mucho terreno en los últimos meses.

Haas ha perdido mucho terreno en los últimos meses.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá de esta cuestión, Ocon está impaciente por poder descubrir el VF-26 evolucionado en pista desde este viernes: "Tengo ganas de pilotar este nuevo coche. Disponemos del nuevo paquete aerodinámico. Lo piloté el martes en el simulador. Y sí, las sensaciones eran mejores. Por supuesto, ahora hay que trasladar eso a la pista. No siempre está garantizado que se comporte de la misma manera una vez en el circuito."

"Pero todo el mundo en la fábrica está entusiasmado e impaciente por ver de qué es capaz este coche. Por supuesto, no es el circuito más técnico. Así que no vamos a ver todo su potencial. Será más bien en Madrid donde podremos darnos cuenta. Pero aun así será interesante ver cómo se comporta el coche en las Lesmo y la Parabólica, en comparación con antes. Es un paquete bastante importante y tengo ganas de pilotarlo."

Haas ha ido cayendo lentamente en la jerarquía estos últimos meses, con la escudería superada en la carrera del desarrollo, hasta el punto de no estar ya en condiciones de sumar ni un solo punto desde el GP de Mónaco. "Habíamos empezado bien el año en términos de ritmo", recordó Ocon. "Y los demás progresaron un poco más rápido que nosotros."

"Y sí, esperábamos este paquete [con impaciencia]. Así que esperemos que cumpla sus promesas. Esperemos que nos acerque al top 10. Y entonces podremos, espero, volver a luchar contra los RB y los Alpine. Ya veremos."

En el plano personal, el francés considera que viene de dos GP muy buenos que, sin embargo, resultaron frustrantes debido a la falta de ritmo de su monoplaza: "El sprint y la carrera en Zandvoort, Budapest, son fines de semana en los que nos fue bastante bien, desde mi punto de vista."

"Tengo la impresión de que explotamos al máximo el potencial del coche. Y sí, fue una pena decirse: 'Esto es lo mejor que podemos hacer', sin sacar gran cosa a cambio. Así que espero que ahora, si hacemos lo mismo, seamos recompensados de una manera diferente."

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