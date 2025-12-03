Red Bull: Lindblad, la 'Operación Verstappen 2.0', ¿funcionará?

Arvid Lindblad es la nueva apuesta de Helmut Marko. De 18 años, nacido en Londres, de origen indio y sueco, entró a formar parte de la familia Red Bull en 2021, gracias a un buen palmarés en karting, pero su verdadero debut llegó en 2023 en el campeonato italiano de Fórmula 4.

Eso bastó para que Marko le ascendiera. Lindblad se saltó la Fórmula Regional y pasó directamente a la Fórmula 3. Ganó su carrera de debut (la carrera al sprint de Bahréin), logró tres éxitos más, pero en las tres últimas carreras del calendario no sumó ningún punto. Acabó cuarto en el campeonato (mejor debutante) y eso bastó para que Marko lo pasara directamente a la F2. En invierno participó y ganó la Fórmula Regional celebrada en Oceanía (estratégica para obtener los puntos necesarios para la superlicencia) y luego siguió a la temporada en F2 que terminará este fin de semana. El campeonato de Lindblad está mostrando destellos importantes, es bueno en general (en estos momentos ocupa la sexta posición), pero en el paddock de F2 hay muchos que sostienen que Arvid necesitaría una segunda temporada para tenerlo todo enfocado. Pero, una vez más, eso le parece bien a Marko: ascenso a Racing Bull para la temporada 2026.

El de Lindblad es un caso que refleja claramente la filosofía adoptada por Red Bull en la selección de sus pilotos. Los resultados no lo son todo, lo primero entre las cualidades que debe tener un candidato es la "habilidad como piloto", el talento. Es el efecto Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Marko, y el propio Red Bull Racing, han cambiado su historia gracias a la apuesta que hicieron por Max hace once años; un movimiento que revisó los criterios de evaluación utilizados por el equipo. Lo mucho que ha capitalizado Red Bull con la operación Verstappen está a la vista, pero dentro de la cúpula directiva también hay un miedo enorme: el miedo a perder a Max.

El equipo ha hecho (y hará) todo lo posible por prolongar al máximo la relación con Verstappen, pero al mismo tiempo la caza del próximo Max lleva unos cuantos años en marcha. Replicar lo que se ha hecho es imposible, los límites de edad y de superlicencia no permitirían hoy ver al Verstappen de 2015 en la salida de un Gran Premio, pero el planteamiento sigue lo que tuvo éxito hace diez años. Tanta prisa, precipitar las cosas, poner a un joven en la tesitura de tener que aclimatarse a un nuevo entorno en muy poco tiempo, una segunda temporada en un campeonato se ve casi como un rechazo.

El concepto de madurez se ha dejado de lado, Marko busca un piloto que pueda reescribir las reglas como Verstappen fue capaz de hacer en su momento. Las posibilidades de acertar son, obviamente, escasas, pero basta un éxito para que tenga sentido y justifique una década intentándolo. Se trata, de hecho, de una operación Verstappen 2.0, que comenzó hace unos años. Hadjar por ahora está en la línea de lo que pedía Marko, de ahí el ascenso al lado de Max. Mientras que Isack se enfrentará al reto más difícil, Lindblad tendrá que hacer lo que Hadjar hizo doce meses antes. El tiempo asignado es siempre de un año, quien se quede en Racing Bull dos temporadas ya es consciente de que ya no es, a ojos de Marko, una apuesta potencialmente ganadora.