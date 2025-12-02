El piloto sin puntos que manejará el Aston Martin de F1 de Alonso en Abu Dhabi

La nómina de debutantes en Abu Dhabi ha vuelto a crecer. Un total de nueve pilotos novatos participarán en la primera práctica este viernes para que los equipos puedan cumplir con los requisitos obligatorios de sesiones para rookies de la temporada. El martes, Aston Martin anunció una elección inusual.

Fernando Alonso será reemplazado el viernes por el piloto británico Cian Shields, quien debutará durante un fin de semana de Gran Premio.

El piloto de 20 años no es considerado exactamente alguien con grandes perspectivas en la Fórmula 1. Quienes siguen las categorías formativas se sorprenderán con la elección, ya que Shields prácticamente no ha desempeñado ningún papel deportivo relevante hasta ahora. El británico no sumó puntos ni en sus temporadas en Fórmula 2 ni Fórmula 3.

En 2024 compitió en Fórmula 3 con Hitech. Su mejor resultado fue un 14° puesto en la carrera sprint de Barcelona, en el mismo auto con el que su compañero Luke Browning terminó tercero en el campeonato.

A pesar de ello, ascendió a la Fórmula 2 para las rondas finales en Qatar y Abu Dhabi, corriendo para AIX. También disputó la temporada 2025 con el equipo y nuevamente terminó sin puntos. Su compañero, el paraguayo Joshua Dürksen, ganó la carrera inaugural en Melbourne y subió al podio cuatro veces en las últimas seis pruebas.

Aun así, Shields ahora tendrá la oportunidad de sustituir al dos veces campeón del mundo Fernando Alonso en Abu Dhabi. En su favor, ha completado más de 500 kilómetros de pruebas en coches antiguos esta temporada y ha realizado un amplio trabajo de desarrollo en el simulador en el AMR Technology Campus de Silverstone.

"Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de conducir en la FP1 con Aston Martin Aramco", dijo el británico. "He aprendido muchísimo trabajando con el equipo este año, tanto en el simulador como en mis pruebas TPC, y que ahora confíen en mí para el AMR25 en un fin de semana de Gran Premio es un momento enorme para mí."

"Estoy deseando contribuir al programa del viernes y aprovechar al máximo la experiencia", añadió.

Aston Martin destaca el progreso que Shields ha demostrado a lo largo del año: "Sus comentarios y profesionalismo han sido consistentemente sólidos, y ha seguido desarrollándose en cada oportunidad", dijo Gerry Hughes, ingeniero jefe de evolución de F1 de Aston Martin.

"Esta próxima sesión de FP1 es una forma fantástica de cerrar el año, aprovechando los conocimientos y experiencia que ha adquirido para el equipo en la última carrera de la temporada", afirmó Hughes.

De forma inusual, Aston Martin cederá ambos autos el viernes a jóvenes pilotos, ya que Lance Stroll también se ausentará y el piloto de la academia Jak Crawford —actualmente segundo en la clasificación de Fórmula 2— tomará su lugar.

Pero mientras Stroll solo se ausentó en México hasta ahora y por lo tanto aún debe completar otra sesión obligatoria para debutantes, Alonso ya se perdió las prácticas de Baréin y Hungría. Entonces, ¿por qué Aston Martin coloca a otro piloto diferente en el auto por tercera vez?

La respuesta está en lo ocurrido en Hungría. Alonso se retiró a último momento debido a una lesión muscular en la espalda, lo que llevó al piloto reserva Felipe Drugovich a tomar su lugar.

El problema: el equipo no informó a la FIA con suficiente antelación para cumplir los requisitos reglamentarios.

El Artículo 32.4(c) del Reglamento Deportivo establece que "cada competidor debe informar por escrito a la FIA siete (7) días antes del inicio de la competición correspondiente los detalles del piloto que utilizarán".

Como Aston Martin no cumplió ese plazo en el caso de Felipe Drugovich, su participación no contó para las sesiones obligatorias para debutantes.

Drugovich ya no está disponible para el equipo, ya que se encuentra actualmente en São Paulo para la apertura de la nueva temporada de Fórmula E, en la que competirá a tiempo completo con Andretti. Como resultado, Shields —junto con Crawford— hará ahora su debut en la Fórmula 1.