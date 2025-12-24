Sanciones de motor en la Fórmula 1: Quién sufrió más en el 2025

En el último año con los actuales motores de Fórmula 1, los equipos parecen haber tenido sus motores razonablemente bajo control, ya que el número de sanciones se redujo significativamente en comparación con el año anterior.

En la temporada 2025 de Fórmula 1, los pilotos fueron penalizados 14 veces por exceder la cuota de motores - en 2024, todavía hubo 20 infracciones, con el mismo número de carreras.

Penalizado es quizás la palabra equivocada, por cierto. Porque ni una sola vez un piloto tuvo que salir unos puestos más atrás. Todos los pilotos que tenían piezas de motor nuevas en sus coches salían desde el pit lane.

Esto se debe a que los equipos normalmente aprovechaban la oportunidad para montar nuevas piezas y cambiar la puesta a punto cuando ya estaban muy atrás en la parrilla. Un cambio de este tipo después de la clasificación siempre supone una salida desde el pit lane.

Una de las razones del menor número de penalizaciones fue la eliminación de las restricciones a las cajas de cambios. En años anteriores, los equipos tenían que ahorrar con sus cajas de cambios, primero en un número determinado de carreras y después, como con los componentes del motor, en una cuota determinada por temporada.

En 2025, esta restricción dejó de existir porque la fiabilidad de los diseños actuales hacía "obsoleta" una normativa, como anunció la asociación antes de la temporada.

En 2024, la caja de cambios, dividida en elementos interiores y exteriores, seguía acarreando cuatro sanciones, pero incluso sin ellas, se produjo un ligero descenso en el número de infracciones.

Red Bull, el mayor infractor

El mayor "pecador" entre los equipos fue Red Bull: toda la paleta de Max Verstappen fue reemplazada en Brasil, pero aún así se las arregló para terminar en el podio desde boxes. Su compañero de equipo Yuki Tsunoda incluso tuvo que salir tres veces desde boxes debido a las nuevas piezas del motor: En Imola, Budapest y Las Vegas.

Esto también convierte al piloto japonés en el más desafortunado de los pilotos; por lo demás, sólo Pierre Gasly (Alpine) tuvo que salir de la parrilla más de una vez con piezas de motor nuevas: en Montreal y Monza.

Mientras tanto, tres equipos superaron toda la temporada con su cuota disponible: McLaren se mantuvo a cero por tercera vez consecutiva, mientras que Sauber y Williams tampoco tuvieron que tragarse ninguna penalización.

La causa más frecuente de los excesos fue el motor de combustión interna (ICE), que se utilizó por encima del límite en doce ocasiones. Los equipos básicamente intercambiaron el paquete completo de motor, turbocompresor, MGU-H y MGU-K - sólo Esteban Ocon (Haas) fue penalizado en Sao Paulo a causa del motor.

Sólo un piloto (Tsunoda) superó el límite permitido de ocho para el escape.

Cambios para 2026

Habrá algunos cambios para la temporada 2026 debido a los nuevos motores: Habrá nuevas cuotas y también se introducirán algunos componentes nuevos. Sólo el límite para la batería y la electrónica de control seguirá siendo el mismo que este año: dos.

Para el motor y el turbocompresor, en el futuro sólo se podrán utilizar tres elementos en lugar de los cuatro anteriores, y la cuota para el MGU-K se reducirá de cuatro a dos. En lugar de ocho sistemas de escape, en 2026 sólo podrán utilizarse tres. También habrá los llamados componentes auxiliares, que se especifican como cinco por temporada.

Sin embargo: en 2026, cada piloto podrá utilizar un elemento adicional por componente del motor; en temporadas posteriores, esto sólo se aplicará a los fabricantes que disputen su primera temporada de Fórmula 1.