Steiner: no estoy para proteger a Masi, su trabajo es difícil

La FIA ha emprendido una investigación completa sobre las decisiones tomadas por el director de carrera Michael Masi en los últimos giros del Gran Premio de Abu Dhabi de diciembre pasado en donde Max Verstappen adelantó a Lewis Hamilton en la última vuelta para conseguir el título de pilotos.

El recién elegido presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se ha reunido con los equipos para discutir lo ocurrido en Abu Dhabi y las posibles resoluciones como parte de la investigación, así como la forma en que las discusiones continuarán en las próximas semanas antes de que se finalice cualquier cambio en la víspera de la nueva temporada.

En su intervención del viernes en la presentación de la decoración y un primer vistazo al monoplaza del equipo Haas para 2022, el jefe de la escudería, Steiner, se mostró reacio a entrar en detalles sobre las conversaciones con la FIA sobre el futuro de Masi y una posible reestructuración de las operaciones de la FIA en la F1, pero expresó su confianza en su investigación.

"No he dado muchas recomendaciones al presidente Mohammed", dijo Steiner.

"Hemos hablado de ello, y creo que hay conversaciones privadas, y no quiero entrar en eso”.

"Sé que están trabajando diligentemente en ello, para hacerlo - no diría mejor, que es la palabra equivocada - para hacerlo principalmente mejor para quien sea el director de la carrera”.

"Es un trabajo muy difícil, y no estoy aquí para proteger a Michael ni nada parecido. Es muy difícil. Creo que el deporte ha crecido mucho y algunas cosas se han quedado atrás”.

"Estoy seguro de que se les ocurrirán algunas ideas cuando se nos presenten, y entonces veremos lo que hacen. No les he dado ninguna recomendación sobre qué hacer”.

"Hemos hablado un poco de los problemas y todos los conocemos. Creo que la FIA está trabajando con diligencia para que avancemos hacia un futuro mejor".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El secretario general de la FIA para el deporte, Peter Bayer, está desempeñando un papel clave en la investigación, y admitió en una entrevista a finales del mes pasado que Masi podría ser sustituido en su papel como director de carrera.

El australiano ha ejercido como director de carrera de la F1 desde el repentino fallecimiento de Charlie Whiting días antes del inicio de la temporada 2019.

Cuando se le preguntó si creía que Masi era el hombre adecuado para el trabajo de cara al futuro, Steiner respondió: "De nuevo, para ser honesto tengo suficiente con lo que pasa con mí equipo”.

"No me gustaría entrar en la FIA para decirles lo que deberían hacer, porque sé que están haciendo cosas, pero no conozco los detalles, los contratos y cosas así”.

"No estoy tratando de evitar la pregunta. Sinceramente, no conozco su estructura por completo. Además, todos conocemos a Michael Masi como director de carrera, pero no sé lo que subyace y cómo mejorarlo”.

"Como he dicho, estoy bastante ocupado con lo que estoy haciendo para Haas F1. Así que no me voy a involucrar. Tengo plena confianza en la FIA, en que lo arreglarán porque todo el mundo habla de ello”.

"Ustedes hacen preguntas, pero serán preguntas más para la FIA que para mí".