Fórmula 1 GP de México

Stella explica cómo la clasificación arruinó el GP de México de McLaren: “Pagamos el precio”

Andrea Stella culpa a una clasificación desastrosa y al aire sucio de arruinar las opciones de podio de McLaren en el GP de la Ciudad de México

Rahaan Mazumder

Publicado: 4 nov 2026, 14:20

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tener un coche capaz de subir al podio significa mucho menos si pasas 71 vueltas irremediablemente atrapado en aire sucio.

Esa fue la realidad para McLaren en el Gran Premio de la Ciudad de México. Una difícil sesión de clasificación el sábado dejó al garaje de Woking completamente a la defensiva, anulando por completo el ritmo puro de carrera de su monoplaza. Como el aire fino a gran altitud hace que la refrigeración sea una pesadilla y que seguir aerodinámicamente a otro coche sea increíblemente difícil, la posición en pista es clave en México.

Lando Norris pasó toda la tarde atrapado en un tren de DRS, destrozando sus neumáticos en la estela turbulenta de sus rivales.

“En cuanto a nuestro rendimiento de hoy, la carrera confirmó que teníamos potencial para terminar en el podio”, explicó el jefe de equipo Andrea Stella tras la bandera a cuadros. “Lamentablemente, pagamos el precio tanto por las posiciones de salida de nuestros dos pilotos como por las limitaciones impuestas por el reglamento técnico, que hacen que adelantar sea prácticamente imposible en una pista como esta."

El jefe italiano del equipo no se guardó nada sobre lo agonizante que fue el stint para su piloto principal, que pasó toda la carrera mirando directamente las cajas de cambios.

"Con todo el tiempo que Lando pasó en el rebufo —primero detrás de Russell y luego detrás de Leclerc—, ¡creo que ahora podría dibujar la parte trasera de sus coches con los ojos cerrados!”, bromeó.

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Una penalización "dura" para Oscar Piastri

La tarde fue igual de exasperante al otro lado del garaje color papaya. Oscar Piastri estaba ejecutando una remontada muy eficaz a través de la zona media antes de que un controvertido toque con Arvid Lindblad frenara abruptamente su avance.

Los comisarios de la FIA investigaron el contacto y sancionaron al australiano con una penalización de tiempo, quitándole puntos cruciales al equipo británico.

“Además, la dura penalización que recibió Oscar por el contacto con Lindblad nos costó más puntos valiosos", lamentó el jefe de McLaren. "Una verdadera lástima, porque Oscar había protagonizado una buena remontada."

La guerra de 17 puntos con Red Bull

Esos puntos perdidos en México tienen un enorme peso financiero. McLaren está actualmente inmerso en una amarga y decisiva pelea con Red Bull Racing por el tercer puesto en el Campeonato de Constructores.

Con McLaren a 17 puntos del equipo de Milton Keynes al entrar en el tramo final de la triple cita, Stella llevará artillería pesada a Brasil para cerrar la brecha.

“En nuestra batalla con Red Bull por el tercer puesto hoy, solo pudimos limitar los daños tras una sesión de clasificación que nos había puesto en una posición difícil", admitió. “Tenemos 17 puntos que recuperar, pero creo que, con el ritmo que mostramos hoy y las mejoras que llegarán a Brasil la próxima semana, tenemos todas las posibilidades de alcanzar al menos ese objetivo."

Superar a Red Bull en Interlagos no sucederá por casualidad. Si el equipo de Woking quiere asegurar la P3 y el enorme premio económico que conlleva, tiene que dejar de cometer errores los sábados.

Como Stella advirtió sin rodeos a su garaje: “Para lograrlo, sin embargo, tendremos que ser perfectos como equipo, en todos los aspectos.”

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