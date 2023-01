Cinco cosas que aprendimos de Vasseur en Ferrari F1

Cargar reproductor de audio

Ferrari ha vivido un invierno agitado desde que se anunció que Mattia Binotto dejaba de ser el jefe de su equipo de Fórmula 1.

El momento elegido para el cambio de director de equipo, durante el crítico período invernal en el que se toman las grandes decisiones, significó que el Cavallino Rampante no pudo evitar un poco de incertidumbre hasta que el sustituto Fred Vasseur se puso a trabajar en Maranello a principios de enero.

Después de quince días conociendo mejor el funcionamiento interno del equipo, esta semana Vasseur habló con los medios de comunicación por primera vez en su nuevo cargo.

Siendo Ferrari una escudería que se enfrenta a quizás más escrutinio que cualquier otra, especialmente por parte de la prensa italiana, esa primera comunicación con los medios era importante para Vasseur establecer el tono para la temporada que se avecina.

Después de escuchar lo que dijo tanto a los periodistas italianos como a los medios internacionales en charlas separadas, aquí están las principales conclusiones de sus primeros días en Maranello.

Ferrari no sufrirá cambios inmediatos

Tras las evidentes debilidades de Ferrari, que le costaron cualquier posibilidad de ganar el campeonato del mundo el año pasado, es obvio que Vasseur ha sido contratado para hacer cambios.

Pero si bien la fiabilidad, los errores de los pilotos, las mejoras y los problemas de estrategia que afectaron a la campaña de Ferrari en 2022 son claras áreas de enfoque, Vasseur ha manifestado que no hará cambios radicales por ahora.

El francés tiene claro que, si va a mejorar las cosas, entonces necesita entender completamente las razones por las que las cosas sucedieron como lo hicieron.

Sería un error creer que tiene todas las respuestas a los problemas de Ferrari desde el primer día.

"Sería arrogante por mi parte tomar medidas sobre la organización técnica después de dos semanas", dijo.

"Tenemos discusiones para tratar de entender cómo podríamos mejorar el sistema, cuál podría ser la debilidad del sistema y tratar de hacer un mejor trabajo. Pero es más una mejora continua, que un gran paso o grandes cambios que, desde mi punto de vista, no tendrían sentido".

Vasseur también está adoptando un enfoque más integral de las cosas; considera importante tener en cuenta el panorama general de toda la organización en lugar de centrarse en los responsables de los departamentos.

Explicando por qué no empuñaba el hacha contra el equipo de estrategia, dijo: "Hay que evitar centrarse sólo en la cúspide de la pirámide. Muy a menudo, cuando se habla de estrategia, es mucho más una cuestión de organización que del tipo que está en el muro de boxes".

Vasseur habla con la gente adecuada

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Ferrari

Ferrari siempre ha sido un hervidero de política, y eso ha significado históricamente que los directores de equipo estén constantemente haciendo malabarismos con facciones que compiten por su atención.

Binotto hizo mucho para intentar deshacerse de parte de la mentalidad de silo que existía antes de que él tomara el mando, pero Vasseur querrá llevar las cosas un paso más allá.

Y del mismo modo que cree que aún no tiene las respuestas a lo que el equipo necesita para progresar en la pista, tampoco ha llegado pensando que lo sabe todo sobre la infraestructura.

Por eso ha abierto algunas líneas de comunicación importantes, tanto con el personal que trabaja por debajo de él como con aquellos a los que reporta.

"El primer objetivo era reunirme con el mayor número posible de personas para entender muchos aspectos", dice sobre lo que han sido sus primeras tareas desde su incorporación.

"Creo que hay mucho potencial, pero sé que todo equipo se basa principalmente en las relaciones humanas. Ya he hablado cara a cara con 30 o 35 personas. Quiero conocerlas, y éste ha sido el trabajo que más me ha ocupado en mis dos primeras semanas".

"Puedo decir que la sensación hasta ahora es estupenda, el ambiente es positivo".

Pero las conversaciones también han ido por otros derroteros. Dice que habla todos los días con el CEO, Benedetto Vigna, y que cenan dos o tres veces por semana.

Además, Vasseur reveló que había hablado con Binotto, que ayudó a garantizar un traspaso sin problemas, y también planea sentarse con el antiguo jefe del equipo Ferrari, Jean Todt, en un futuro no muy lejano.

"Intercambiamos mensajes por WhatsApp hace un par de semanas, y pronto me reuniré con él", dijo Vasseur sobre Todt. "Todos los consejos son bienvenidos, seguro, pero creo que también es bastante difícil hoy comparar la situación del '94, '95 y 2022".

Leclerc no será nombrado Nº 1 por su antiguo y nuevo jefe

Charles Leclerc, Ferrari, y Frederic Vasseur, director de equipo, Alfa Romeo Racing Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

La llegada de Vasseur a Ferrari marca la renovación de una asociación que tuvo con Charles Leclerc en Sauber.

Los dos trabajaron bien juntos durante la campaña 2018 de Leclerc como novato, por lo que volver a estar juntos inevitablemente provocó alguna idea de que el monegasco podría recibir algún trato preferencial de ahora en adelante.

Tal idea ha sido rápidamente descartada por Vasseur, sin embargo, quien dijo varias veces que Leclerc y Carlos Sainz comenzarán la temporada en igualdad de condiciones.

"No habrá número uno ni número dos", explicó Vasseur, que también reveló que había intentado firmar a Sainz varias veces durante su carrera en la F1.

Pero a pesar de la igualdad desde el principio, Vasseur insistió en que no dudaría en imponer órdenes de equipo si llegara un momento en el que uno de sus pilotos tuviera que ser favorecido.

"Si en algún momento tenemos que tomar medidas, las tomaré", prometió Vasseur.

"No importa si es a favor de uno o de otro. Si en un momento de la temporada tengo que hacer algo, lo haré".

Vasseur no ha perdido el humor....

Vasseur tiene desde hace tiempo un sentido del humor atrevido. Y a pesar de la seriedad que muestra en plena competición, no suele faltar una carcajada cuando se habla con él.

La forma en que esta parte burbujeante de su personalidad se vería afectada por el traslado a un puesto lleno de presión como Ferrari estaba abierta a la intriga. ¿Seguiría siendo el mismo o se vería obligado a adoptar un tono más serio?

No tardamos en darnos cuenta de que Vasseur no ha perdido en absoluto su sentido del humor.

A los italianos les sonrió al abrir su sesión en italiano, explicando que, a pesar de tomar clases de idiomas todos los días, se pasaba al inglés inmediatamente...

Para los medios de comunicación internacionales, rara fue la ocasión en la que no respondió con una broma o encontró algo divertido.

Dijo que las comparaciones entre él y el otro jefe de equipo francés de Ferrari, Jean Todt, debían incluir su estatura además de su nacionalidad.

Cuando un periodista le preguntó por los principales problemas a los que se enfrentaba Ferrari con la fiabilidad, la estrategia y el desarrollo del coche en 2022, se rió: "¡Gracias por hacer mi trabajo en el análisis!".

Desde momentos en que periodistas tuvieron problemas para encender sus micrófonos para hacer preguntas, hasta cierta confusión sobre si estaba hablando de John Elkann o de Jean Todt, Vasseur no dejó de sonreír y reír, y pareció disfrutar de su tiempo hablando con la prensa.

Esperemos que no cambie cuando las carreras se pongan serias.

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Ferrari

...pero estará listo para gobernar con puño de hierro si es necesario

A pesar de las risas, Vasseur sigue mostrando su lado serio: y sabe que la presión recae sobre él para conseguir campeonatos del mundo para Ferrari esta temporada.

Está centrado intensamente en comprender mejor los errores que resultaron costosos a lo largo de 2022, y vigilará atentamente cómo arrancan las cosas cuando los monoplazas entren en acción en Bahréin.

Y, aunque cree que no hay señales de alarma en este momento, dice que no tendrá miedo de hacer cambios si las cosas no se están haciendo a un nivel lo suficientemente bueno.

"Confío en los hombres que están aquí y en que intentaré hacer lo mejor para ellos y ponerlos en las mejores condiciones para hacer su trabajo", afirma.

"Entonces llegará el momento, después de un par de semanas o meses, de tomar medidas si no funciona".

Vasseur está convencido de que Ferrari tiene lo que hace falta para conseguir esos títulos: sólo es cuestión de que el equipo trabaje de la forma que mejor se adapte a sus habilidades.

"Durante mi experiencia en Sauber, tuve algunos compañeros que venían de Ferrari y me dijeron que nada es imposible en Maranello", dijo.

"Después de dos semanas puedo confirmar que es verdad, nada es imposible. Hay habilidades para mover montañas, y esto será importante durante la temporada".

