El vigente campeón del mundo de F1 volvió a la senda de la victoria con una exhibición dominante en Suzuka, liderando un Red Bull 1-2 al batir a Sergio Pérez por 12,5 segundos.

Durante su camino a la victoria, un intercambio de radio entre Verstappen y Lambiase llamó la atención, cuando el piloto neerlandés informó de que su coche estaba subvirando al principio de su primer stint de carrera antes de pasar a una sensación de sobreviraje.

"Sí, tal vez uno o dos clics menos está bien", dijo Verstappen.

"No diré que te lo dije, pero entendido. Gracias", le respondió su ingeniero de carrera.

Después de la carrera se reveló que ambos habían estado en desacuerdo sobre qué nivel de alerón delantero usar, lo que desencadenó el intercambio de radio, y en la conferencia de prensa de los tres primeros Verstappen explicó cómo el mensaje también ayudó a motivarlo.

"Tuvimos, no una discusión, pero me dijo: '¿estás seguro de que quieres hacer esto?' ¡Estaba bastante seguro y resultó que estaba equivocado!". explicó Verstappen. "Pero (Lambiase) tenía razón".

"En cierto modo también me enciende porque estoy como, 'aunque no estoy del todo contento con el equilibrio ahora todavía voy a tratar de ser tan consistente como pueda ser sin gritarle'. Tenemos una gran relación y funciona bien así".

Después de un viernes que no fue del todo bueno, Verstappen se encontró con que los cambios de puesta a punto entre los entrenamientos y la clasificación le permitieron mejorar el manejo del RB20, lo que le permitió lograr la pole, la victoria y la vuelta rápida.

"No estaba contento hasta la clasificación, pero hicimos algunos cambios", dijo. "No puedo entrar en detalles al respecto, pero hoy sí que me han ayudado y han hecho que sea mucho más agradable conducir y controlar el coche".

El intercambio de radio marca el último desacuerdo amistoso entre Verstappen y Lambiase, lo cual se ha convertido en un tema de su relación, algo que el piloto neerlandés dijo que necesitó para alcanzar sus mejores niveles de rendimiento durante 2023.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bul, los ha calificado como un "matrimonio viejo" y que su dinámica creó una asociación exitosa.

"¡Es el matrimonio viejo otra vez!". dijo Marko. "Hubo una larga discusión antes sobre cuántos clicks del alerón delantero teníamos que cambiar. Max insistió y Gianpiero se alegró cuando resultó que al final tenía razón".

"Max y su ingeniero de carrera tienen mucha experiencia, también junto con el ingeniero de datos. Saben lo que hay que hacer y lo que le gusta a Max".

"Fue más o menos la decisión correcta, sólo tuvimos que hacer un pequeño ajuste después del primer stint durante la primera parada".