Por qué Red Bull quiso impedir el récord de vuelta de Verstappen

Max Verstappen se encontraba liderando cómodamente en la última parte de la carrera el pasado domingo en el Circuit de Barcelona Catalunya cuando, después de recibir tres advertencias de los comisarios por exceder los límites de la pista, le solicitó a Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera, información sobre cuál era el récord de vuelta del gran premio.

Lambiase le respondió que el récord era de 1m16s666 y que había sido marcado por Sergio Pérez en su primera vuelta con neumáticos blandos nuevos y con el uso del DRS, a lo que agregó: "No me preocuparía por eso. Te han dado bandera blanca y negra (por los límites de pista), así que no podemos permitirnos nada".

Acto seguido, Verstappen se despachó con un registro de 1m16s330 en la vuelta 61 para quitarle el punto extra al mexicano, después de lo cual su ingeniero, con un tono de voz un poco molesto, le pidió: "Ok, ¿ahora puedes traer el coche a casa?"

Horner, jefe de Red Bull, se refirió a esta situación después de la carrera en su encuentro con los medios en el Gran Premio de España.

"Excedió los límites de la pista, creo que fue la curva 5 en dos vueltas. Y luego lo hizo de nuevo en la curva 10. Y él estaba muy sorprendido. En la 10, creo que no se dio cuenta de que había un control de los límites allí. Así que su ingeniero le estaba informando. La relación que tienen es una como una vieja pareja casada, casi debatiendo sobre qué canal ver en la televisión", bromeó.

"Pero ya saben, Max estaba totalmente en control. Y él era consciente del riesgo y todavía fue capaz de hacer la vuelta rápida con bastante comodidad con los neumáticos que tenía en el coche".

Gianpiero Lambiase, ingeniero de Max Verstappen, Red Bull Racing, con Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Luego, en diálogo con Sky Sports, Horner se explayó sobre cuál era el temor que tenía Red Bull por si caía una sanción sobre Verstappen por exceder los límites de pista, teniendo en cuenta que gozaba de una cómoda diferencia de casi 20 segundo sobre Lewis Hamilton, su escolta.

"Al recibir tres avisos (de dirección de carrera), el siguiente es una penalización de tiempo. Y si había un coche de seguridad o algo así, podría haber sido muy doloroso. Así que los ingenieros estaban tratando de manejar a Max diciéndole que no tome ningún riesgo, que solo termine la carrera, mantener (el coche) en las líneas. Y Max, creo que no era consciente de que estaba excediendo los límites. Y sólo quería ese punto extra para la vuelta más rápida", explicó.

Al ser preguntado si pensaba hablar con Verstappen al respecto, Horner respondió: "Bueno, mira, él está en el coche. Por supuesto que hablaremos de ello. En una situación donde había más que perder que eso, por supuesto, hablaremos de ello con mucha firmeza. Pero todo lo que podemos hacer es pasarle la información y él decide qué hacer con esa información".

