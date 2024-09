Verstappen parece empezar a despedir a Ricciardo de la F1

Se espera que Red Bull tome una decisión sobre si Daniel Ricciardo, de 35 años, será retenido por RB para la próxima temporada y continuará siendo compañero de Yuki Tsunoda.

Liam Lawson también es candidato a ocupar el asiento después de que el año pasado causara sensación sustituyendo a Ricciardo cuando éste quedó descartado por una fractura de muñeca.

Se cree que Ricciardo cuenta con todo el apoyo del jefe de Red Bull, Christian Horner. Sin embargo, el australiano ha sido incapaz de corresponder a esa fe con actuaciones en la pista.

Cuando se le preguntó a Max Verstappen sobre la difícil situación a la que se enfrenta Ricciardo, dio una respuesta críptica que sonó vagamente como un discurso de despedida para el ganador de ocho grandes premios.

Dijo: "Daniel es un gran tipo. Creo que ha demostrado ser un gran piloto de Fórmula 1. Es amigo mío. Y estar en este tipo de posición nunca es agradable. Pero por otro lado, no creo que tenga que sentir lástima por sí mismo".

"A veces las cosas no salen como uno quiere en ciertas etapas de su carrera, pero aún así ha conseguido mucho más de lo que cualquiera podría soñar en su vida".

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Así que incluso si esta es, digamos, la última carrera o lo que sea, todavía puedes mirar hacia atrás a algo increíble que no mucha gente puede lograr y hacer algo más".

"¿Por qué no? (Hay) muchas más series de carreras o no. Tal vez sólo volver a la granja. Diviértete mucho.

"Es un gran tipo. Así que para mí, en realidad no importa o no si se merece estar aquí. Mucha gente merece estar aquí. Algunos no merecen estar aquí. Así es la vida en todo tipo de deportes. Así son las cosas".

Mientras tanto Ricciardo ha dicho que ha sido incapaz de mostrar su verdadero potencial en las carreras desde que regresó a la F1 con RB después de ser dejado ir tras una decepcionante carrera en McLaren.

"No deseo estar en el medio, seguro. Pero es obvio. Miro atrás a mi año y sí, si me hubieras preguntado en enero, ¿cómo crees que va a ir el año? habría dicho, espero que mejor que este".

"Pero no es por falta de nada en realidad, realmente sentí que puse todo de mi parte este año. Y, está bien, a veces el resultado no sale como deseas o esperas, o no siempre se traduce en el esfuerzo que has puesto. Pero así es el deporte".

"Siempre voy a mirarme al espejo e intentar ser lo más crítico posible. Y me gustaría haber encontrado algo más de consistencia este año. Pero sinceramente, al volver a este deporte después de, digamos, el período de McLaren, buscaba más velocidad y demostrarme a mí mismo que todavía podía estar delante con estos chicos".

"Y ha habido momentos de eso. Obviamente, me gustaría poder producirlo cada fin de semana, pero si me quito un poco de calor de encima, creo que también es difícil hacerlo en una batalla en el centro del campo".