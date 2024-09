Bottas defiende su lugar ante el ruido por Colapinto: "Estoy mejor que en Mercedes"

Valtteri Bottas está teniendo una temporada 2024 muy difícil con el equipo Sauber, la única escudería que no ha sumado puntos en lo que va de la campaña.

Para el finlandés, que supo ser subcampeón mundial y ganar carreras en su época en Mercedes, la situación es especialmente dura mientras intenta seguir en el equipo de Hinwil, que ya tiene confirmado a Nico Hulkenberg para el año próximo y aún debe definir al segundo piloto.

"Sí, así es este deporte. Creo que no es sólo esta temporada, pero si nos fijamos en esta temporada y la temporada pasada, cuando estás luchando hacia la parte de atrás, obviamente, es mucho menos visible lo que puedes hacer y qué tipo de actuaciones estás teniendo. Y puedes compararte con tu compañero de equipo", dijo Bottas en la conferencia de prensa oficial del GP de Singapur al ser consultado si el poco competitivo monoplaza que tiene lo complica más para su futuro en un momento en que Franco Colapinto parece haber emergido como un candidato para ir a Sauber.

"Estás más ahí fuera si estás luchando por los puntos y hacia la parte delantera. Así son las cosas. Así que, por supuesto, no ayuda a la situación. Pero, sí, todavía hay gente en el paddock que sabe cuál es el rendimiento real, y especialmente dentro del equipo saben cómo estoy rindiendo fin de semana a fin de semana y eso es lo principal. Sólo necesito que la gente que tiene que saberlo sepa cómo estoy rindiendo y eso es lo que importa", defendió.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, el jueves en Singapur. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bottas, que suma diez grandes premios ganados, 20 poles y 67 podios en la F1, fue preguntado si considera que este año está conduciendo tan bien como cuando luchaba en la cima de la categoría con Mercedes.

"Siento que sí, especialmente en las clasificaciones de este año, no he sentido ningún signo de estar peor. En todo caso, vas mejorando con la experiencia. Adquieres más consistencia, más confianza. Puedes resolver diferentes problemas de una manera diferente. Cuanto más tiempo pasas en este deporte, más te adaptas al coche. Creo que estoy conduciendo mejor que en Mercedes, pero obviamente no es tan visible", aseguró.

Por último, el piloto de 35 años indicó que sigue en charlas con los directivos del equipo, que ahora es propiedad de Audi, con vistas a tener continuidad en 2025.

"La verdad es que no. Llevamos un tiempo en conversaciones con Mattia (Binotto) desde que se incorporó y con Alessandro (Alunni Bravi) también. No puedo decir mucho. Puede que sepa un poco más que los demás, pero centrémonos en la carrera de este fin de semana. Por lo menos hay un buen tiempo entre esta y la próxima carrera para continuar las conversaciones y luego ya veremos qué pasa", cerró.