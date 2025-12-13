Wolff señala en cuánto tiempo Antonelli explotará el total de su potencial

El año 2025 fue una temporada de debut vivida por Andrea Kimi Antonelli entre altos y bajos. Podios y errores, momentos de oscuridad alternados con excelentes remontadas. Al final, el séptimo puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos a un paso de Lewis Hamilton fue un resultado acorde con las expectativas de Mercedes.

La temporada que acaba de terminar fue para el boloñés la de la preparación, aquella en la que pudo saborear el Gran Circo en todas sus facetas. Los viajes, los husos horarios, la preparación del monoplaza, la preparación física, la presión por aguantar, las citas fuera del cockpit que llenan los días de los pilotos, la relación con la prensa y mucho más.

Todo esto debería hacer de Andrea un piloto mucho más preparado a partir de 2026, cuando Mercedes espera tenerlo más competitivo y continuo que en 2025. Sin embargo, para quitar más presión de los hombros del joven de 19 años estuvo el propio Toto Wolff.

El director del equipo austriaco de Mercedes trató de dar una imagen, de hacer una predicción sobre cuándo Antonelli podría estar realmente listo para ser un piloto en todo su potencial.

"¿Cuándo esperamos que alcance su punto álgido? Dentro de tres o cinco años. Y ese es el tiempo que tenemos que darle".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

"Creo que ya sabe mucho de este deporte, porque es lo que vive y respira cada día. Pero está el componente humano, en el que tiene que madurar como joven, lidiar con la dinámica y la presión de este entorno. Pero no hay duda de que va en la buena dirección.

2025 fue también un año de formación para Antonelli con vistas a 2026. Dentro de unas semanas entrará en vigor el nuevo reglamento técnico y los nuevos monoplazas harán su debut en el shakedown de Barcelona.

Los coches nacidos bajo los nuevos dictados impuestos por la FIA obligarán a los pilotos a cambiar su estilo de conducción, al menos en parte. Por eso Mercedes se alegra de haber dado a Antonelli una oportunidad de probar la Fórmula 1 antes de este gran cambio.

"Creo que lo que sabemos y lo que hemos visto en los simuladores es que el año que viene el estilo de conducción será diferente al de este año", dijo Hywel Thomas, director general de Mercedes High Performance Powertrains.

"Hay mucho que asimilar, hay muchas cosas nuevas, así que creo que sería extraordinariamente difícil para alguien lidiar con eso en su primer año".

"Así que estoy contento de que Andrea ya haya hecho un año en Fórmula 1 en 2025, definitivamente contento de que conozca el equipo, de que forme parte del equipo. Vino a Brixworth (sede de Mercedes Powertrains, ed) muchas veces."

"Repasamos todas las cuestiones técnicas que cambiarán. Está haciendo su contribución. Así que sí, estoy muy contento de que ya haya corrido este año".