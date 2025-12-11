Todos los campeonatos

Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

El tope presupuestario hizo posible el título de McLaren, según Toto Wolff

Toto Wolff afirma que el tope presupuestario impidió que McLaren fuera superado en gasto por sus rivales y le permitió ganar el campeonato del mundo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, señala que el tope de costos convirtió al campeonato del mundo de Fórmula 1 en una "meritocracia" en lugar de una "carrera armamentista", después de que McLaren conquistara su primer título de pilotos desde 2008.

Lando Norris se impuso sobre Max Verstappen y su compañero en McLaren, Oscar Piastri, para poner fin a una racha de 15 temporadas de triunfos de Red Bull y Mercedes en el campeonato del mundo.

Red Bull, Mercedes y Ferrari solían ser, por un amplio margen, las escuderías más ricas de la F1, pero el tope presupuestario introducido en 2021 convirtió al campeonato en un terreno de juego más equilibrado.

Mercedes sufrió durante toda la era de efecto suelo que comenzó en 2022 y que terminó recientemente en Abu Dhabi, ganando apenas siete de 92 grandes premios en ese período.

Cuando se le preguntó si las Flechas de Plata podrían haber recuperado más terreno sin el tope presupuestario, Wolff respondió: "Sabes, éramos bastante conscientes cuando llegó el tope presupuestario, no solo por el lado comercial de las cosas, sino también para tener un terreno de juego más equilibrado entre los equipos, y no solo los sospechosos habituales que se superaban en gasto entre sí.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Entonces, ¿habríamos podido comprarnos la salida? Mira a Red Bull o Ferrari, tienen las mismas oportunidades o posibilidades financieras que nosotros. Así que habría terminado de nuevo en una carrera armamentista. Y quizá no habría estado McLaren luchando allí arriba con nosotros.

"Esto es solo una meritocracia. El mejor hombre en la mejor máquina gana. Y no fuimos nosotros".

Norris, de McLaren, tiene una perspectiva similar sobre la situación, afirmando que el equipo con sede en Woking superó en desarrollo a sus rivales "por un amplio margen", aunque Red Bull finalmente recuperó la mayor parte de su desventaja.

"Otro título de constructores se siente igual que el primero porque conseguir el primero fue todo un logro si todavía miras dónde estábamos hace solo tres años", dijo el británico en octubre. "Hemos superado a todos los equipos en términos de desarrollo. Los hemos superado por un amplio margen en términos de desarrollo.

"Y en una época en la que es casi más difícil que nunca, con más restricciones, menos tiempo de túnel de viento, todas esas cosas distintas, el tope presupuestario, eso probablemente ha jugado más a nuestro favor en los últimos cinco años en comparación con el presupuesto con el que podían operar los otros equipos".

Información adicional por Filip Cleeren

Benjamin Vinel
Lando Norris
McLaren F1
