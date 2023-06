La satisfacción de Johnson por cumplir el objetivo con NASCAR en Le Mans

Johnson cruzó la línea de meta en 39º posición y completó 285 vueltas al circuito de 13,5 kilómetros en el Chevrolet Camaro ZL1 modificado de la NASCAR Cup Next Gen, preparado por Hendrick Motorsports.

El coche llegó a rodar en la 27º posición de la general, pero sufrió un contratiempo el domingo por la mañana, cuando tuvo un fallo en la transmisión que requirió una larga reparación.

"Mi corazón está lleno", dijo Johnson, que compartió el coche con Jenson Button y Mike Rockenfeller. "Por todas las razones que conocemos: venir aquí con NASCAR, Hendrick, Chevrolet, Goodyear".

"Mucha de la gente que está aquí trabajando estuvo en diferentes equipos con los que gané carreras y campeonatos. Había tantas caras conocidas que vivir esta experiencia ha sido increíble".

"El recibimiento de los aficionados, tanto en el desfile como en la vuelta de enfriamiento. Incluso los comisarios de las curvas estaban como locos. Todo ha sido increíble".

"Mi cubo está lleno. Estoy muy contento".

Jimmie Johnson, #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Foto: Nikolaz Godet

La participación del programa en la edición del centenario de Le Mans fue para celebrar los 75 años de NASCAR, cuyo presidente Jim France se inspiró en su padre, el fundador de la NASCAR Bill France Sr, que llevó dos stock cars a Le Mans para la edición de 1976 de la carrera.

"Fue increíble", dijo France. "Fueron miles de horas de duro trabajo de cientos de personas. Y la forma en que el equipo, el personal de boxes y todo el mundo lo hizo durante toda la semana fue fantástica".

"Espero que mi padre y mi hermano estén en algún lugar mirando hacia abajo y sonriendo, pero el objetivo cuando salimos era intentar terminar la carrera corriendo al final y no ser los últimos. Y lo hemos conseguido".

Rick Hendrick, propietario de Hendrick Motorsports que construyó y preparó el coche, añadió: "Me hace sentir orgulloso de nuestro deporte. Lo último que me gustaría es que llegáramos aquí y lo hiciéramos mal. Eso es lo que me preocupaba".

"Desde el principio, con Chad (Knaus, que supervisó el proyecto) y Greg (Ives, el jefe de equipo), dije que teníamos que hacerlo bien. No reparamos en gastos".

"Nuestros equipos de NASCAR pueden hacer cualquier tipo de carrera que quieran. Es decir, tienen el talento, tienen los ingenieros, y tienen un montón de gente inteligente y pueden hacer lo que sea".