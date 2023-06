Bastianini: "No hago caso a los rumores sobre mí en Ducati"

Lesionado en la primera sprint del año, en Portimao, y ausente en los cuatro siguiente grandes premios, ni en la peor de sus pesadilla Enea Bastianini podía haber imaginado un inicio de temporada de debut con Ducati tan complicado, tanto que ya se ha empezado a especular con la posibilidad de que Marco Bezzecchi tome su sitio el próximo año en el garaje oficial, incluso a Marc Márquez sitúan en esa moto, habida cuenta de que la Bestia tiene dos años de contrato con la fabrica italiana, pero el segundo (2024) no está asegurado en el equipo oficial. Una situación que no debe ser cómoda para el corredor, que quizá agradecería que el equipo le confirmara para la próxima temporada.

"¿Cómo vivo esta situación?, la vivo bien, en el sentido de que estoy muy tranquilo, me encuentro bien, todavía no he podido demostrar el potencial con esta moto, pero no es algo que me esté preocupando, lo que si me gustaría es poder estar al cien por cien. De los rumores y de lo que se dice, no hago demasiado caso".

Antes de la lesión en la escápula del hombro derecho que tanto ha comprometido el inicio de temporada, Bastianini estaba llamado a ser uno de los máximos rivales de Pecco Bagnaia en la lucha por el campeonato, una batalla de la que ha quedado, momentáneamente, descolgado. Sin embargo el italiano cree que las cartas no están definitivamente jugadas.

"Los rivales no faltan, veo a Jorge Martín muy cambiado, mucho más consistente, es capaz siempre de estar en las primeras posiciones y puede ser un rival serio para Pecco. También Bezzecchi, que si bien es cierto que en la carrera larga (de Le Mans) no fue tan fuerte, puede ser también un buen contendiente, hay muchos. El campeonato aún es muy largo, puede pasar de todo, Pecco es seguramente el favorito, es muy rápido y constante en todas las sesiones, será difícil superarle, pero creo que se puede intentar".

De hecho, el propio Bagnaia es la mejor referencia para Bastianini. Pecco fue campeón el año pasado tras una primera mitad de temporada muy irregular, llegó a estar a 91 puntos del líder, Fabio Quartararo, y al final se llevó la corona. Este año, con la introducción de las sprint, aún hay más puntos en juego y más opciones, incluso para Enea.

"Ahora mismo mi objetivo no es ganar el campeonato", admite. "Es algo que me ha costado asimilar, pero ahora mismo mi prioridad es poder volver a estar al cien por cien físicamente, para poder hacer buenas carreras. Una vez esté a mi mejor nivel, podremos entender el escenario en el que estamos y trataré de recuperar el máximo de puntos posibles", explica.

Pese a que ya reapareció en Le Mans, donde acabó las dos carreras noveno, Bastinini aún no está recuperado al cien por cien, ya que la lesión en la escápula le afecta al hombro, lo que complica acabar de solucionar su dolencia.

"Sabiendo que no puedo ir tan fuerte como me gustaría, me cuesta mucho pensar en luchar por el título, un campeonato, con la distancia que hay ahora mismo en la general", en la que Enea es 20º con ocho puntos (todos en Francia), a 123 del primero, Bagnaia.

"En Mugello, después de tantas carreras de baja, empezamos de alguna manera de cero el trabajo, adelante sin presión, porque inicialmente el objetivo era ganar el título, pero con todo lo que nos ha pasado, una situación complicada para todos nosotros, nos hemos tenido que resituar, y ahora estamos iniciando nuestro camino de nuevo".