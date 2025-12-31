Hervé Poncharal y Tech3 entran en su nueva vida en 2026

El jueves, Tech3 habrá cambiado de manos. El paso al nuevo año marca en efecto el final de la era Poncharal al frente del equipo con sede en Bormes-les-Mimosas, la concreción de la venta cerrada hace algunos meses.

El período que se abre será el de una transición, durante la cual Hervé Poncharal estará a disposición de los nuevos responsables del equipo que creó, con Günther Steiner como CEO y Richard Coleman como team principal, pero efectivamente entrega el mando tras unos 40 años viviendo cada día para las carreras, visceralmente ligado a este mundo.

Porque es difícil encontrar a alguien más apasionado que Hervé Poncharal. Cualquiera que haya entrado en la colmena que es el paddock de MotoGP sabe hasta qué punto ha sido mucho más que un jefe de equipo entre tantos otros. Tanto dirigente de una empresa como ángel guardián atento a todos, con la mirada penetrante y la palabra directa, Hervé Poncharal ayudó y aconsejó a una cantidad innumerable de hombres y mujeres, independientemente de su función y su nivel de experiencia, siempre que percibiera en ellos la sinceridad de su apego a las carreras de motos.

Tech3 y MotoGP avanzarán ahora sin él, y se ha ocupado de preparar esta sucesión, tanto al frente de la IRTA como en la dirección de la empresa que creó en los años 80. Hasta el final, hizo lo necesario para que todo estuviera en orden. Incluso después de su último Gran Premio en el box de Tech3, siguió implicado, presente cada día en la sede de su equipo para acompañar al personal y asegurarse de que el traspaso fuera lo más fluido posible.

Ahora, una vez cumplidas estas tareas, debe aceptar él mismo cortar el cordón y entrar en una nueva vida. "Durante décadas, mi vida profesional ha sido inseparable de mi vida personal. Ambas estaban completamente entrelazadas", explicó recientemente el francés a GPOne. "La persona privada, Hervé Poncharal, estaba inextricablemente ligada al Poncharal propietario de un equipo. Ahora debo romper ese vínculo y separar por completo a la persona Hervé Poncharal de la empresa Tech3. Al mismo tiempo, el equipo Tech3 debe seguir funcionando al mismo nivel de rendimiento sin mí".

¡Feliz jubilación a Hervé Poncharal! Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A los 68 años, Hervé Poncharal también debe escribir un nuevo día a día, que estará marcado por otras actividades y centros de interés. "Durante prácticamente cuatro décadas, me despertaba por la mañana, desayunaba, me duchaba y me iba a la oficina. Allí tomaba un café, hablaba con mi asistente y empezaba mi jornada de trabajo".

"A partir del 2 de enero, me levantaré, desayunaré, me ducharé, pero ¿qué voy a hacer después? Me hago muchas preguntas porque estoy tan acostumbrado a ir a la sede de Tech3 por la mañana. Vivo a dos minutos de allí".

"Pero voy a arreglármelas", sonreía entonces Hervé Poncharal al referirse a esta nueva vida de jubilado. "No hay que pensar que soy infeliz porque mi equipo cambie de manos. Estoy contento, pero afronto una transformación total. Necesitaré un poco de tiempo antes de acostumbrarme a este nuevo rol y de entender cómo estructurar mi nueva vida".

"Tengo a mi familia, a mi hija Mathilde, a mi madre, a mis hermanos. También tengo hobbies, como el mountain bike, y el Mediterráneo está a dos pasos. Sin duda voy a tener un montón de cosas que hacer. No hay que preocuparse por eso, soy optimista y tengo muchas ganas de vivir mi nueva vida".