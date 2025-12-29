Quartararo asume sus críticas a Yamaha: "Cuando hay que enojarse, uno se enoja"

¿Es Fabio Quartararo demasiado duro en sus críticas hacia Yamaha? Si bien el francés dejó traslucir sobre todo cierto distanciamiento en los últimos meses de 2025, debido a una moto que ya no evolucionaba realmente mientras la marca trabajaba en la máquina con motor V4 de cara a la temporada 2026, nunca buscó ocultar su frustración, lo que en ocasiones derivó en críticas contundentes.

Tras su título en 2021, Quartararo tuvo que lidiar con una Yamaha que poco a poco fue perdiendo terreno frente a la competencia. En numerosas ocasiones detalló las debilidades técnicas, desde la falta de velocidad del motor hasta las dificultades para generar adherencia en el tren trasero, y no dudó en plantear ultimátums a su empleador.

"Hace tres años que Yamaha me promete cosas en un documento PDF de diez páginas, de las cuales nueve y media no se cumplen", confesaba Quartararo a Motorsport.com en la temporada 2023. Convencido por las inversiones de la marca, decidió ya en la primavera de 2024 prolongar la aventura hasta 2026, al tiempo que continuaba presionando a través de los medios cuando lo consideraba necesario. "Necesito un proyecto ganador ahora", se impacientó el piloto de Niza en el mes de junio, mientras seguía enfrentándose a una M1 claramente distanciada de la competencia.

La acumulación de temporadas decepcionantes y el paso de los años ayudaron, no obstante, a Quartararo a ajustar su enfoque. Al considerar él mismo que en ocasiones era demasiado colérico, buscó mostrarse más positivo hace dos años, tanto en su actitud como en sus comentarios.

Pero tras cada jornada en pista, Quartararo se mantuvo sincero sobre las limitaciones que percibía en su moto, incluso a riesgo de que el veredicto fuera negativo. "Sabemos que nuestra moto no funciona", llegó a soltar tras el Gran Premio de Japón. A nivel interno, Quartararo se mostró igual de directo, aunque eso implicara incomodar a algunos ingenieros.

"Hemos mantenido la calma", aseguraba sin embargo el piloto de Yamaha al cerrar la temporada, al tiempo que consideraba necesario buscar de forma permanente el origen de los problemas: "Después, está claro que cuando hay que decir las cosas, tienen que salir, tiene que ser natural. No voy a guardarme las palabras por dentro; cuando hay que enojarse, uno se enoja, pero al final creo que eso no ha cambiado nada en nuestra forma de trabajar".

El ambiente sigue siendo excelente entre Fabio Quartararo y sus mecánicos. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Está claro que el final de temporada fue un poco más… no tenso, pero creo que a fuerza de repetir a menudo las mismas cosas se volvió un poco complicado. Pero como he dicho, estamos trabajando en ello, intentamos hacer lo máximo posible y luego ya veremos".

Al llegar a Mandalika, Quartararo aseguraba que el ambiente seguía siendo muy bueno en su box, aunque ya mencionaba ciertas tensiones con responsables técnicos. "Mi propio equipo hace todo lo que puede", subrayaba. "El mecánico trabaja súper bien, mi ingeniero jefe hace el máximo para darme el mejor feeling posible, pero no son ellos quienes deben desarrollar la moto, no son ellos quienes deben sacar un motor nuevo, no son ellos quienes deben aportar el rendimiento. Así que el ambiente es bueno".

"Luego, con algunas personas, es cierto que el ambiente está un poco más tenso, pero sé con quién debo pasar más tiempo en el box, y el ambiente ahí es excelente".

Al frente de Yamaha se intenta limar asperezas. Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing, acepta algunas críticas, pero prefiere ver el lado positivo, entre la renovación firmada en 2024 y los progresos realizados desde entonces. "Humanamente, entiendo la frustración en determinados momentos", confesó Pavesio a Speedweek. "Pero todos somos profesionales unidos en esta aventura".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le ofrecimos la oportunidad de correr para Yamaha y la aceptó. Lo que conseguimos durante los cuatro primeros años [de 2019 a 2022] fue increíble porque el paquete se lo permitía. Pero 2023 y 2024 fueron años malos, y aun así, en el peor año reafirmamos nuestro compromiso mutuo. En 2025 demostramos que podíamos revertir la situación".

En los últimos años, el discurso público de Quartararo se ha ajustado para que sus comentarios no expresen una frustración gratuita, sino que permitan ver con claridad los problemas. Y cuando se aleja de micrófonos y cámaras, el campeón del mundo de 2021 intenta mostrarse constructivo en su rol de líder, aportando un feedback técnico pertinente a Yamaha para que el fabricante pueda salir de la situación actual por lo alto.

"Lo intento. Evidentemente, soy un piloto que necesita dar su feedback para ser rápido, pero después no me corresponde a mí encontrar agarre, potencia o aerodinámica. Mi feedback sirve realmente para dar mi máximo. Creo que mi influencia ha sido fuerte. Lamentablemente, todavía no hemos encontrado lo que queremos. Siento que he aportado los comentarios correctos".

Del lado de Yamaha, la voluntad de conservar a Quartararo es evidente. "Creemos que podemos fabricar una moto mejor, que podría convencer a Fabio de quedarse con nosotros", subrayó Pavesio, para quien El Diablo es "un elemento extremadamente importante del proyecto".