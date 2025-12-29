¿Qué hubo detrás de la peor temporada de Enea Bastianini en MotoGP?

Enea Bastianini explicó por qué tuvo tantas dificultades durante una desastrosa primera temporada con la moto de KTM en 2025.

Bastianini se incorporó este año a Tech3 con una moto de especificación oficial, formando pareja con Maverick Viñales en una alineación completamente nueva del equipo satélite de KTM.

Pero desde su primer test con la marca austríaca en Valencia 2024 quedó claro que la RC16 no se adaptaba a sus puntos fuertes, y una caída en la que destrozó por completo su moto no hizo más que reforzar esa impresión.

Los problemas persistieron cuando la temporada comenzó en marzo, dejando a Bastianini a la sombra de su nuevo compañero Viñales, que impresionó por su rápida adaptación a la RC16. En las primeras 10 rondas y antes de que Viñales se rompiera el hombro en Sachsenring, Bastianini solo logró 42 puntos frente a los 69 del español.

Hubo un rayo de esperanza cuando el italiano se clasificó cuarto en Hungría y luego subió al podio en Barcelona, pero al final no fue más que un breve respiro.

Terminó la temporada en un lejano 14° puesto del campeonato, con apenas algo más de un tercio de los puntos que sumó Pedro Acosta con la KTM oficial, 112 contra 307.

Fue un contraste enorme con el nivel que Bastianini había mostrado apenas la temporada anterior, cuando llevó a la Ducati oficial GP24 a dos victorias y otros siete podios en grandes premios.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

De hecho, esta fue claramente la peor temporada de su carrera en MotoGP; incluso en su año de debut en 2021 terminó 11° en el campeonato y sumó 102 puntos en 18 carreras, en una época en la que no existían las carreras sprint.

Bastianini no oculta lo pronunciada que fue su curva de aprendizaje tras cambiar de fabricante por primera vez en MotoGP.

"Creo que la adaptación a la moto este año ha sido muy complicada para mí, desde el primer test en el que me subí", explicó. "No fue un shock, pero estuvo muy cerca de serlo, porque la moto era muy diferente a la otra.

"Cuando es así, tienes cada fin de semana para trabajar y cambiar cosas. Aun así, éramos competitivos los domingos.

"El año pasado, al final de la temporada, era rápido en las sprint y siempre estaba adelante. Sabía cómo iba a ser y cuál era el enfoque del fin de semana, pero hay que ser claro: este año la situación no me resultaba clara".

Durante gran parte de 2025, Bastianini se encontró en desventaja desde el inicio de los fines de semana, con problemas de sensaciones sobre la moto los viernes. Aunque a menudo había una mejora clara de un día para otro y de cara al domingo, con frecuencia tenía demasiado terreno que recuperar.

En Valencia, por ejemplo, el piloto de 27 años penó en los entrenamientos cerca del fondo del pelotón y solo se clasificó 20°. Sin embargo, su ritmo de carrera fue fuerte y le permitió avanzar de manera constante para terminar en un sólido décimo lugar.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Viernes complicado, sábado un poco menos y el domingo en carrera somos competitivos. Esto pasó muchas veces. Creo que ocurrió prácticamente todos los fines de semana, salvo dos o tres", destacó sobre la tendencia.

La mejora de ritmo de Bastianini en condiciones de carrera se debió en parte a su mayor confianza con los neumáticos medios, preferidos en los grandes premios largos. Con el compuesto blando de Michelin sufría un fenómeno conocido como 'la trasera empuja al frente', que perjudicaba su capacidad de giro.

"También somos competitivos en carrera porque encuentro la confianza para ser rápido con el neumático medio", explicó. "Cuando ponemos el blando atrás, la moto me da lo contrario: nada de confianza y no puedo empujar.

"Con el blando, la parte trasera me saca en cada curva y además es mucho más complicado girar. Con el medio, para mí es mucho mejor deslizar con la parte trasera, tengo mucha más confianza. Vuelta a vuelta en carrera, me siento mucho más confiado. Esto pasó todas las veces".

Bastianini había depositado sus esperanzas en el test de postemporada de Valencia para encontrar un punto de inflexión y encarar el receso invernal con sensaciones positivas, pero tras probar una variedad de componentes en un programa condensado, se marchó de España sin las respuestas que buscaba.

"Aún no he aclarado todas mis dudas sobre ciertas cosas", admitió. "También probamos dos motos bastante diferentes. La moto nueva tenía un chasis distinto y algunos otros detalles ligeramente diferentes. Pero todavía no he entendido del todo los pros y los contras de ambas. Lo único que he entendido es que el asiento es mucho más ergonómico, en cualquier caso.

"Pero bueno, estoy más contento de haber terminado 2025".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bastianini sabe que el primer test de pretemporada de 2025 será clave para él, de cara a su segundo y último año de contrato con KTM.

"Más que confianza, me voy sabiendo lo que me espera el año que viene. Terminé 17° en el test, y bastante atrás. Así que quería terminar un poco más arriba en la clasificación, para cerrar con una nota positiva. Pero no pudimos trabajar en la puesta a punto.

"Por eso, Sepang será un test crucial para mí: tendré que trabajar muy duro y tratar de sacar el máximo provecho de los tres días que tenemos".