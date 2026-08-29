Marc Márquez revela su “arriesgado” plan para vencer a Bezzecchi en la sprint de Aragón

Marc Márquez dice que su maniobra sobre Marco Bezzecchi al inicio del sprint del Gran Premio de Aragón fue premeditada, ya que sabía que la curva 1 era su única oportunidad de llevarse la victoria.

El resultado de la carrera de MotoGP del sábado en MotorLand se decidió en la primera vuelta, cuando Márquez apuró la frenada hasta el último momento posible para adelantarse a Bezzecchi en la primera curva a izquierdas.

La maniobra también permitió a su hermano menor Alex Márquez adelantar al rival de Aprilia, dando al vigente campeón del mundo algo de margen en la crucial fase inicial de la carrera.

Con Bezzecchi usando el neumático trasero blando, los hermanos Márquez pudieron distanciarse en las vueltas finales, logrando un importante doblete para Ducati.

Hablando después, Marc Márquez reveló que ya había planeado su maniobra sobre Bezzecchi antes del inicio del sprint, consciente de que su rival por el título se iba a escapar en las primeras vueltas si se mantenía al frente.

"Nuestras opciones de ganar dependían de esa primera curva, porque Marco llevaba el neumático blando", dijo Márquez.

"Todos nosotros en las Ducati salimos con el neumático medio, porque los blandos no eran una opción. Los blandos eran los mismos que en Silverstone, donde no nos fue nada bien.

"Cuando vi que Marco Bezzecchi salía con el blando, mi única oportunidad era atacar en la primera curva. Es lo que hice, estaba en mi plan. Sé que es una curva en la que me siento fuerte.

"Intenté liderar la primera vuelta, que era lo más importante en el sprint. Y a partir de ahí, intenté imponer mi propio ritmo hasta construir una ventaja estable que pudiera gestionar".

Márquez admitió que su maniobra conllevaba cierto riesgo, ya que podría haberse ido largo y haber perdido posiciones. Sin embargo, tras clasificarse segundo en la parrilla, sintió que merecía la pena asumir el riesgo.

"Cuando solo tienes un piloto delante, es fácil atacar de esa manera. Cuando el piloto de delante frena, tú frenas un poco más tarde, y si cometes algún error, tienes una escapatoria", dijo.

"Es arriesgado, por supuesto, pero forma parte de las carreras. Claro que, cuando estás ahí en medio del grupo, no puedes hacer este tipo de movimiento. Pero cuando sales delante, sí".

Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

El domingo, Márquez buscará su octava victoria en la categoría reina en Aragón, un circuito que cuenta entre sus mejores junto a Austin y Sachsenring.

El piloto de 33 años ya ha vuelto al tercer puesto del campeonato tras su victoria en el sprint, y otros 25 puntos el domingo reducirían aún más la desventaja con el dúo de Aprilia Jorge Martin y Bezzecchi.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a intentar un adelantamiento similar sobre el italiano en el gran premio, el nueve veces campeón del mundo dijo: "Depende, pero la primera curva volverá a ser importante.

"Quizá Marco defienda de una manera un poco diferente. Pero es una curva en la que me siento fuerte. Depende mucho de la salida. A partir de ahí, veremos; entenderé durante la carrera qué podemos hacer".

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