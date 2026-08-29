Bezzecchi explica su derrota ante los hermanos Márquez en la sprint de Aragón

Marco Bezzecchi, de Aprilia, no sabe si habría ganado la sprint del Gran Premio de Aragón si hubiera mantenido el liderato en la salida, insistiendo en que los hermanos Márquez eran más rápidos que él.

Después de sorprender al favorito antes del fin de semana Marc Márquez en la clasificación con un nuevo récord del circuito, Bezzecchi salió desde la pole position para la carrera a media distancia en MotorLand Aragón.

Arrancó bien en la salida para mantener inicialmente el liderato, pero no pudo defenderse de Marc Márquez cuando el piloto de Ducati le ganó la frenada en la curva 1.

Alex Márquez también aprovechó la oportunidad mientras luchaban por la segunda posición, tomando una trazada más cerrada hacia la curva a izquierdas para rodear por el exterior a Bezzecchi en la curva 2.

A pesar de montar el neumático trasero blando, más rápido pero menos duradero, Bezzecchi no pudo plantar cara a los hermanos Márquez ni siquiera cuando sus Michelin estaban en su mejor momento, y finalmente terminó en un distante tercer puesto.

Aunque admitió que mantener la posición en pista le habría dado una mejor oportunidad de lograr una primera victoria en sprint de 2026, reconoció que simplemente le faltaba velocidad en comparación con las Ducati.

"El liderato podría haber ayudado. No sé si es la única razón, porque terminé tercero", dijo Bezzecchi, que también estaba condicionado por una lesión en la rodilla izquierda.

"Lo que sé es que mi ritmo era así hoy. Así que quizá si hubiera ido liderando… pero mi ritmo de todos modos era así. Creo que los demás eran un poco más rápidos.

"Seguro que debería hacer la primera curva un poco mejor. Pero estoy contento con el resultado, porque es importante para mí".

El dúo de Aprilia formado por Bezzecchi y Jorge Martín fue el único entre los de cabeza que optó por el neumático trasero blando, menos favorecido, mientras que la mayoría de la parrilla usó el compuesto medio, más duradero.

Sin embargo, Bezzecchi no cree que Aprilia se equivocara con la elección de neumáticos, insistiendo en que el blando le funcionó bien.

"Ahora es fácil decir que el medio era mejor. Pero honestamente, esta idea nunca me vino realmente a la mente, porque me sentía de una manera decente con el blando. Trabajé bien todo el día con el blando, así que estaba bastante convencido", dijo.

"No estoy seguro de que con el medio pudiera hacerlo mucho mejor. Honestamente, estoy más convencido de que podría hacerlo peor. Así que para mí estuvo bien".

Aprilia nunca ha logrado una victoria en Aragón, un circuito donde Márquez ha ganado un récord de siete veces a lo largo de sus etapas con Honda y Ducati.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Teniendo en cuenta que nunca se esperaba que la RS-GP desafiara a la GP26 en MotorLand, Bezzecchi quedó satisfecho con su actuación del sábado, ya que también ganó terreno a Martín en la lucha por el título.

"Fue complicado, pero lo disfruté", dijo Bezzecchi. "Esta mañana y esta tarde, tengo que decir que el balance del día para mí fue muy, muy bueno.

"Estar cerca de los hermanos Márquez en Aragón está bien. Y todavía tenemos un día más, así que quizá pueda acercarme. Tenemos que intentar dar un paso adelante".