Quartararo admite que es su "peor momento" en MotoGP

Quartararo llega al Gran Premio de Alemania, el último lugar en el que probó las mieles del éxito en MotoGP. El piloto francés ganó la carrera de 2022 y salió entonces líder de la clasificación general de pilotos, en un día en el que, además, Pecco Bagnaia se fue al suelo para salir a 91 puntos de distancia. Pocos, o casi nadie, creían entonces que el italiano sería capaz de remontarle esa diferencia al campeón de 2021, pero hizo valer su buen estado de forma y el de la Ducati para acabar conquistando el #1.

El Diablo pensaba que las ansiadas mejoras de motor en la Yamaha le valdrían para remontar el vuelo y volver a la batalla en 2023, pero nada más lejos de la realidad. La moto quedó descompensada, en Iwata aún parecen perdidos, y Quartararo no ha tenido prácticamente momentos de felicidad en lo que va de campaña. Únicamente, el podio en Austin.

El #20 llega a Sachsenring octavo de la general, con 54 puntos y a 77 de Bagnaia. Irónicamente, intercambiándose las posiciones en las que estaban hace un año. Así, Quartararo volvió a reiterar el mal momento que está viviendo con su fábrica este jueves, el peor a su juicio desde que está en MotoGP, en la rueda de prensa previa a los entrenamientos.

"De mi carrera no [es el peor momento], en MotoGP, sí", dijo Fabio. "Me cuesta entenderlo porque no hemos hecho grandes cambios pero ha cambiado totalmente la forma de pilotar mi moto, y nos falta mucho del año pasado, de 2021, pero esta temporada me cuesta sobre todo con neumáticos nuevos hacer una vuelta. Así que tenemos que encontrar una solución y sacar lo mejor de nosotros mismos", dijo.

Sobre qué espera para este fin de semana, Quartararo fue claro: "Estar delante, no lo sé. Para ser honesto, el principal objetivo para mí este fin de semana es tratar de estar entre los diez primeros a partir de mañana para al menos asegurar un buen lugar en la clasificación, porque las últimas han sido terribles para nosotros. Espero que podamos dar un paso adelante, especialmente ahí. Luego las carreras son otra cosa".

Posteriormente, en DAZN, el de Yamaha se explayó sobre su situación: "Me hace sufrir saber que hace un año que no tengo ninguna victoria. El año pasado lo hicimos bien, tenemos que pensar en positivo y pensar que tendremos que dar la vuelta en este circuito para luchar más adelante", añadió.

"Estamos teniendo un momento muy difícil, creo que el más difícil desde que estoy en MotoGP, pero mi objetivo es volver arriba, pronto o tarde, pero quiero llegar. Y ahora mismo estamos trabajando duro, estamos intentando cambiar la mentalidad de los ingenieros, están invirtiendo muchísimo en cosas que no hacían antes, les cuesta, porque al final ven que lo que las marcas europeas tardan dos días en hacer, ellos tardan muchísimo más, así que ahora mismo el objetivo es este. No es fácil, pero vamos poco a poco", continuó.

Además, Quartararo también fue preguntado por el futuro de Franco Morbidelli, que está en duda especialmente después de sus palabras en Italia sobre si realmente quiere renovar con Yamaha, aunque este jueves reiteró que es su opción principal para el futuro.

"Me ha encantado bastante cuando he visto el vídeo, pero no es mi trabajo evaluar lo que dice, así que... es algo que me ha hecho reír, pero realmente no me importa. No entro en estas cosas [si será su compañero en 2024]. Creo que él y Yamaha saben perfectamente lo que hacen, así que todo está en sus manos.", dijo para finalizar.