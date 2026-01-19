Toprak Razgatlioglu espera un año de "aprendizaje" en MotoGP

Toprak Razgatlioglu ha reconocido que puede que no sea capaz de subir al podio en su temporada debut en MotoGP este año.

Razgatlioglu, nuevo piloto de Pramac, es uno de los reclutamientos más destacados de la clase reina en los últimos años, tras haber ganado tres títulos del Mundial de Superbike en las últimas cinco temporadas.

Pero, a pesar de su currículum, el turco se enfrenta a una pronunciada curva de aprendizaje en MotoGP, ya que la M1 de Yamaha con motor V4 supone un paso importante respecto a la BMW M1000R que pilotó en el Mundial de Superbike en 2024 y 2025.

El mánager de Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu, ha hablado abiertamente sobre sus expectativas con el piloto de 29 años, insistiendo en que el objetivo es desafiar al campeón de MotoGP 2021, Fabio Quartararo, dentro de la alineación de pilotos de Yamaha.

Pero el propio Razgatlioglu está moderando sus ambiciones y admite que podría ser 2027 cuando esté en condiciones de luchar por su primer podio en MotoGP.

"No es un año fácil para mí porque este es un desafío realmente grande", dijo recientemente en el evento de presentación de Pramac.

"2026 quizá sea el año de aprendizaje para mí. Pero en 2027, con las nuevas reglas, quizá estemos luchando por el podio.

"Este año es realmente importante para mí. Necesito adaptarme a la moto y también necesito aprender algunos circuitos. Pero intentaré dar lo mejor de mí, como siempre.

"Somos una gran familia. Y todos intentan dar lo mejor cada año, cada fin de semana de carrera. Y yo también, intentaré dar lo mejor de mí".

Razgatlioglu tuvo dos oportunidades para familiarizarse con la moto de MotoGP de Yamaha a finales de 2025, primero durante una sesión privada en Aragón y luego en el test oficial de postemporada en Valencia.

Uno de los mayores desafíos que le esperan en 2026 es el cambio de Pirelli a Michelin, con la gestión de los neumáticos convertida en una parte clave del rendimiento de un piloto en MotoGP.

Está ampliamente aceptado que Razgatlioglu podría volverse más competitivo en 2027, cuando Pirelli pase a ser el proveedor oficial de neumáticos de MotoGP. Incluso entonces, sin embargo, el fabricante italiano suministrará neumáticos específicos diseñados especialmente para la clase reina.

Consultado para explicar las diferencias entre ambas motos, Razgatlioglu admitió que le sorprendió la velocidad en línea recta del prototipo M1.

"Mis primeras impresiones son muy positivas porque, después de Superbike, cuando piloto la MotoGP, es una moto completamente diferente", dijo. "Especialmente la aceleración es increíble y en la recta es realmente rápida.

"Pero necesito tiempo para adaptarme a la moto y necesito aprender. Especialmente con los neumáticos, necesito sentir el límite.

"Tenemos mucho tiempo porque tenemos muchos tests, especialmente en Malasia, donde tenemos un test de seis días, y espero que encontremos la manera de entender la moto y adaptarnos, porque es una moto completamente diferente. Simplemente necesito tiempo".