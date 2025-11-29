F1 en DIRECO: clasificación del GP de Qatar 2025
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de F1 2025 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail.
Comentarios en vivo
Por: Federico Faturos
Es la sexta pole position de la temporada para Piastri y el primer arranque en el top 3 en los últimos cinco grandes premios (sin contar sprint).
Además es el cuarto autor de la pole diferente en las cuatro ediciones del GP de Qatar.
Es la 70° ocasión en la historia de la F1 que McLaren coloca sus dos coches en la primera fila de un gran premio.
Tremenda pole position se lleva Piastri.
El australiano lideró la práctica, la qualy sprint y la carrera sprint antes de esto en Qatar.
Hadjar es sexto, delante de Sainz, Alonso, Gasly y Leclerc, que cierra la Q3 con el Ferrari.
El de Mercedes mejora poco y se queda a 11 milésimas de Verstappen, con Antonelli completando el top 5.
Verstappen se mete tercero con 1m19s651, pero falta Russell.
¡Piastri se coloca primero con 1m19s387!
Norris abortó su vuelta luego de cometer un pequeño error en la curva 2... y no tendrá tiempo para abrir otra.
Todos llevan gomas nuevas, excepto Alonso, Leclerc y Gasly.
Menos de dos minutos para el final y los diez pilotos de la Q3 están en pista.
Norris es el primero en dejar el garaje, seguido de Russell y Leclerc.
Todos permanecen en los pits por ahora.
Mientras tanto, ya tenemos badera verde para los cinco minutos finales de la Q3.
El Williams de Sainz salió a la pista con un sticker que estaba pegado en el suelo del garaje.
Los comisarios investigarán lo sucedido con Sainz una vez terminada la clasificación.
Leclerc es el único sin tiempos en la Q3 después de sufrir un fuerte trompo en su primera salida a pista.
La bandera verde regresa en tres minutos.
La detención se debe al plástico que dejó Sainz sobre la pista.
¡Tenemos bandera roja y el reloj se detiene con 5m27s!
Los comisarios de carrera tomaron nota de Sainz en una condición "insegura" por tener un plástico en sus neumáticos al salir del garaje.
Alonso tiene una vuelta de 1m20s552 y es séptimo, delante de Sainz y Gasly.
Verstappen implementó otra vez una estrategia de doble vuelta de preparación, pero no es suficiente.
El de Red Bull giró en 1m19s949 y es cuarto a 0s454 de la pole, con Russell tercerco.
Norris marca el primer timepo de la Q2 con 1m19s495 y Piastri queda en 1m19s530. ¡Apenas 30 milésimas!
Se vienen minutos decisivos para el campeonato de pilotos...
Arranca la Q3 para definir el orden de los diez primeros en la parrilla de salida del GP de Qatar.