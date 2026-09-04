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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 al 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Verstappen mejora en una centésima y se mantiene cuarto. Le dicen que es una buena vuelta en pista libre, pero él cree que necesita el rebufo de alguien, presumiblemente Lawson, para notar la diferencia

 

 

¡Bandera amarilla! Problemas para Lawson

 

Los que nunca faltan

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lawson se interpone entre los Alpines en la tabla de tiempos: la pareja Alpine estaba explorando el rebufo, y Gasly ayudó a Colapinto con un poco de rebufo

Antonelli es primero con 1:23.032, detrás Leclerc con 1:23.250

Colapinto toma el primer lugar con 1:23.766, va a boxes

Sainz marca ahora un tiempo de 1m23.878s, mientras el circuito empieza a tener más actividad. Albon está en pista, al igual que los pilotos de Haas, los Aston Martin, los Cadillac y Lawson

Cada vez más pilotos se preparan para salir al circuito. La mañana empieza con poca actividad, pero no pasa nada, pronto se animará

Por ahora, solo tiempos para Gasly, Sainz y Colapinto

"Algo falla en mi volante, no puedo girarlo; sí, está atascado". Albon estaba a punto de salir del pit lane, pero lo empujaron de vuelta al garaje

 

 

Franco y Gasly a pista

¡Semáforo en verde y esto comienza!

 

 

Suena el himno de la F1, en menos de 5 minutos comienza la acción 

 

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¡Buenos días, Latinoamérica! Llegó el sábado de acción en Monza y estamos listos para contarles cómo se desarrolla todo

Por: Gaby Manzo

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