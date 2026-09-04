2026 Fórmula 1 GP de Italia
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la FP3 y la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Monza.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Verstappen mejora en una centésima y se mantiene cuarto. Le dicen que es una buena vuelta en pista libre, pero él cree que necesita el rebufo de alguien, presumiblemente Lawson, para notar la diferencia
¡Bandera amarilla! Problemas para Lawson
Los que nunca faltan
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lawson se interpone entre los Alpines en la tabla de tiempos: la pareja Alpine estaba explorando el rebufo, y Gasly ayudó a Colapinto con un poco de rebufo
Antonelli es primero con 1:23.032, detrás Leclerc con 1:23.250
Colapinto toma el primer lugar con 1:23.766, va a boxes
Sainz marca ahora un tiempo de 1m23.878s, mientras el circuito empieza a tener más actividad. Albon está en pista, al igual que los pilotos de Haas, los Aston Martin, los Cadillac y Lawson
Cada vez más pilotos se preparan para salir al circuito. La mañana empieza con poca actividad, pero no pasa nada, pronto se animará
Por ahora, solo tiempos para Gasly, Sainz y Colapinto
"Algo falla en mi volante, no puedo girarlo; sí, está atascado". Albon estaba a punto de salir del pit lane, pero lo empujaron de vuelta al garaje
Franco y Gasly a pista
¡Semáforo en verde y esto comienza!
Suena el himno de la F1, en menos de 5 minutos comienza la acción
Si te perdiste algo del viernes, aquí nuestro análisis:
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Ayer solo había un hombre feliz en esta conferencia
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¡Buenos días, Latinoamérica! Llegó el sábado de acción en Monza y estamos listos para contarles cómo se desarrolla todo
Por: Gaby Manzo