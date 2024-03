Alonso: No dejaré que otros dicten mi destino en la F1

El español ha subrayado que, en primer lugar, decidirá si quiere seguir en la F1 en 2025 y, en caso de continuar, luego decidirá dónde, siendo su prioridad permanecer en Aston Martin.

La marcha de Lewis Hamilton a Ferrari ha dejado un asiento vacante en Mercedes para la próxima temporada, mientras que los rumores sobre la posible salida de Max Verstappen de Red Bull podrían abrir otra tentadora oportunidad para el piloto de 42 años.

Sin embargo, Alonso se mantiene firme en que no dependerá de que otras personas tomen una decisión por él y hará lo que le convenga.

"Siempre he sido así. A veces me ayudó, a veces me perjudicó, ser el dueño de mi destino".

"Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo dejar la F1. Y elegí cuándo volver".

"Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No voy a seguir lo que hacen los demás, y que dicten mi destino. Lo haré por mí mismo. Para bien o para mal, así soy yo".

Alonso dijo que su filosofía no era algo que viniera con la edad o la experiencia, relatando la decisión de dejar un equipo ganador, Renault, por McLaren cuando aún le quedaba un año de contrato con la escudería de Enstone.

"Era joven, gané el primer campeonato del mundo (en 2005) y firmé con McLaren", dijo. "Y lo anunciamos un año antes de trasladarnos allí. Y yo tenía 24 años. Así que no cambió con la edad".

En Yeda, Alonso sugirió que tomaría una decisión sobre su futuro en las próximas semanas.

Ahora en la previa del Gran Premio de Australia, el asturiano dice que no ha habido ningún progreso desde entonces, ya que está concentrado en mejorar el coche de esta temporada.

"No ha cambiado mucho", dijo. "Y no cambiará en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar tal vez hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí, y para el equipo, si tienen que encontrar más opciones, y cosas por el estilo".

"Pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté puesta en el año que viene".

"Mi cabeza está tan centrada ahora en las cosas que me encantará probar en el coche después de los aprendizajes de los primeros eventos. Todo es tan emocionante sobre el rendimiento que si tengo que pensar en el año que viene es como, 'ah, ahora no es el momento adecuado para pensar'".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso reiteró que seguir con Aston Martin sigue siendo su prioridad, suponiendo que decida continuar en la F1 la próxima temporada.

"Como dije en la presentación del coche, cuando tome esa decisión, la primera oficina a la que iré será a la de Aston Martin", dijo.

"Y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años".

"Y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si sigo compitiendo y llegamos a un acuerdo.

"Si no llego a un acuerdo con Aston, buscaré en otra parte. Pero será una segunda oportunidad".

También recordó cómo el repentino anuncio de retiro de Sebastian Vettel en el GP de Hungría 2022 dejó un asiento vacante en el equipo de Silverstone, y dio al propietario Lawrence Stroll la oportunidad de convencerlo para que se uniera.

"Creo que estoy aquí porque Sebastian se retiró ese fin de semana de Budapest", dijo. "Si Sebastian llegaba a un acuerdo con Aston y seguía corriendo unos años más, yo no tendría esta posibilidad".

"Así que después del anuncio hablé con Lawrence, entendí más sobre el proyecto que, obviamente, cuando no estás en el equipo, sólo conoces desde fuera algunas de las noticias".

"La fábrica, el túnel de viento, los futuros compromisos. Y era muy atractivo. Y al mismo tiempo en Alpine teníamos ese escenario que no progresó durante muchos meses. Así que para mí estaba muy claro".

