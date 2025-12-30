Que Alpine decidió muy temprano este año abandonar el desarrollo del coche de 2025 para enfocar todos sus esfuerzos en el de 2026, debido al gran cambio reglamentario que llegará a la Fórmula 1, está bien documentado.

Esto trajo consecuencias para la escudería de Enstone, que terminó con el coche más lento de la parrilla y en la última posición del campeonato de constructores, con apenas un tercio de los puntos sumados por su rival más cercano.

De cara a la temporada 2026, Alpine espera aprovechar el sacrificio realizado este año para dar un salto competitivo en el orden jerárquico de la Fórmula 1. Si bien por el momento es imposible saber realmente de cuánto será ese avance —los equipos saldrán a pista todos juntos a finales de enero en una serie de pruebas privadas de pretemporada—, Steve Nielsen señaló lo que cree que debería conseguir Alpine.

"Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos", dijo el director general del equipo en un encuentro con los medios al final de la temporada en Abu Dhabi, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Este año no lo hemos logrado. Hemos tenido algún fin de semana aislado en el que hemos luchado por puntos y los hemos conseguido, pero con demasiada frecuencia hemos estado lejos, en la parte trasera, y ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone, no es lo que quiere Alpine y no es donde ninguno de nosotros quiere estar. Así que necesitamos luchar en la parte alta de la zona media por puntos todos los fines de semana", agregó.

Pierre Gasly y Franco Colapinto Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La decisión de Alpine de frenar el desarrollo de su complicado coche A525 para volcar todo el trabajo en el nuevo monoplaza de 2026 fue diferente a la que tomaron otros equipos, como Haas, que siguió llevando evoluciones a su auto hasta la parte final de la temporada pasada. Eso es algo que Nielsen cree que penalizará al equipo liderado por Ayao Komatsu.

"Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, y los veo introducir una nueva mejora en el coche en Austin, pienso dos cosas. Primero, 'vaya, eso los va a hacer subir', pero luego viene la sensación reconfortante de que eso significa que no han tenido el coche de 2026 en el túnel de viento, y eso me da cierta confianza en que deberíamos ser competitivos con ellos el año que viene, ojalá incluso por delante, porque nosotros hemos hecho el cambio antes".

"Los túneles de viento de los equipos funcionan en gran medida con los mismos sistemas, siguen los mismos procesos; es una iteración lenta, con miles de pruebas diferentes hasta dar con las soluciones correctas. Cuanto antes empieces, normalmente todos seguimos una línea que va más o menos en la misma dirección. Cuanto antes te subes a esa línea y empiezas, más rápido progresas. Subirte tarde, porque todos tenemos razones muy similares, debería ser —espero— una penalización para ellos. Pero, como dije, el año que viene en Bahréin, cuando todos hagamos las tandas largas y hagamos los cálculos, lo veremos".

Durante las últimas temporadas Alpine fue el único equipo de la parrilla en utilizar motores Renault, pero en 2026 cambiará para convertirse en escudería cliente de las unidades de potencia Mercedes, lo que le permitirá medirse de igual a igual con el equipo oficial de la marca, así como con el campeón McLaren y con el ascendente Williams.

Nielsen sabe que ahora Alpine será comparado con el rendimiento de los otros equipos que utilizan motores Mercedes y espera que la escudería no quede relegada como el cuarto equipo en ese orden en particular.

"Primero tenemos que dar ese salto adelante y luego, por supuesto, se nos medirá frente a los otros tres equipos Mercedes, y espero que no seamos el cuarto de los cuatro. Pero mientras demos el salto a la zona media, el resto es simplemente el orden natural de las cosas a partir de ahí, y si tenemos que desarrollar el coche, que por supuesto lo haremos, iremos subiendo. Pero sí, hay otros tres equipos frente a los que se nos va a medir directamente", concluyó.