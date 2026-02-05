Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Antonelli recibió un Mercedes exclusivo valorado en más de 225.000 dólares

Andrea Kimi Antonelli ha recibido un exclusivo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli ha recogido las llaves de su nuevo coche de empresa, un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition.

Mientras el piloto de Fórmula 1 de Mercedes se prepara para su segundo año en el campeonato, está disfrutando de los privilegios de correr para la escudería de Brackley con un coche con el que la mayoría de los jóvenes de 19 años solo podría soñar.

El AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition de Antonelli es extremadamente exclusivo, con solo 200 unidades fabricadas. Presenta un color base negro obsidian metalizado, inspirado en el monoplaza de Mercedes de F1 de 2024, y flechas plateadas pintadas a mano en la parte trasera, además de detalles en color turquesa PETRONAS.

 

La Motorsport Collectors Edition incorpora neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R, el paquete AMG Night Package II —que incluye elementos en cromo negro— y el tapón del depósito de combustible AMG en cromo plateado. Bajo el capó se encuentra un motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros, que entrega 612 caballos de fuerza.

Aunque no se han dado a conocer los precios del Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, se informa que superan los 225.000 dólares.

Antonelli completó la prueba de shakedown en Barcelona con el monoplaza de Mercedes para la F1 2026, el W17, junto a su compañero de equipo George Russell la semana pasada.

"En general ha sido un buen shakedown para nosotros", dijo Antonelli. "Hemos tenido algunos problemas propios, pero eso no ha obstaculizado demasiado nuestro programa. Hemos completado muchas vueltas y hoy pude rodar 90 más en la sesión de la mañana. Es un kilometraje útil para ayudar a construir nuestro aprendizaje sobre el W17 y recopilar muchos datos.

"Hoy nos centramos en el neumático C3, pero aún en tandas largas más que en cualquier cosa relacionada con el rendimiento. Pudimos entender un poco mejor cómo reaccionan el auto y la unidad de potencia a algunas opciones diferentes de puesta a punto.

"Ahora tengo ganas de contar con unos días para trabajar con el equipo y digerir todo lo de Barcelona. Aunque ya estoy deseando volver a subirme al auto en Bahréin para la primera prueba oficial y continuar el camino hacia el inicio de la temporada. Iremos allí con un buen entendimiento del auto y, con suerte, podremos empezar con buen pie una vez más".

Comentarios destacados

