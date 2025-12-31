Cerrar 2025 con un sonido del futuro. El último canto del año se entrelaza con el primero de la temporada que vendrá. Después de haber escuchado hace algunas semanas la uniad de potencia de Honda girar en el banco, ahora Aston Martin encendió por primera vez su nueva criatura, el AMR26, en la fábrica de Silverstone.

Un momento simbólico, pero también técnico. No es solo la primera vez que el coche se ensambla, lo que permite verificar los procedimientos y la eficacia de la parte hidráulica, sino que además es el primer monoplaza de la nueva era reglamentaria, la que marca el adiós a los coches de efecto suelo. Es, sobre todo, el primero nacido de la colaboración con Honda, un matrimonio que conlleva ambición, responsabilidad y la necesidad de construir un lenguaje común.

Trabajar con los japoneses no es un proceso inmediato: requiere confianza, método y continuidad. No es casualidad que Watanabe haya evitado fijar objetivos inmediatos, señalando 2026 como una temporada clave para comprobar la solidez de la asociación entre ambas marcas y construir bases duraderas para valorizar al máximo las competencias respectivas. Precisamente con esta perspectiva, Aston Martin decidió redefinir el rol de Andy Cowell, ex jefe de motores en Mrecedess, que se convertirá en un puente de conexión entre la escudería de Silverstone y Honda.

Un rol crucial, quizás el más delicado de la nueva era técnica, porque 2026 premiará a quien sepa hacer dialogar de forma armónica aerodinámica, packaging y gestión energética. Ahora queda por entender cuán rápido sabrán transformar este primer canto en una sinfonía competitiva, porque el proyecto es ambicioso, pero requiere tiempo para florecer de la mejor manera.

Muchas figuras clave del área técnica, entre ellas Adrian Newey y Enrico Cardile, han llegado solo en el último año. Y por más que su valor sea indiscutible, será necesario tiempo para amalgamar competencias, métodos y sensibilidades diferentes dentro de una estructura que sigue siendo ambiciosa, pero aún en fase de asentamiento, al igual que las instalaciones, en las que se han realizado grandes inversiones y cuya puesta a punto no es inmediata.

Y este primer canto del AMR26 llega en un contexto técnico que cambiará radicalmente la forma de concebir el rendimiento. Las unidades de potencia de 2026 dependerán mucho más del componente eléctrico, que ascenderá a 350 kW: casi el triple respecto al aporte híbrido hasta 2025.

Para gobernar esta complejidad, Honda ha desarrollado un software capaz de gestionar más de 20 mil parámetros. Un número que, por sí solo, da la medida de la sofisticación que exigen las nuevas unidades y, sobre todo, del trabajo que espera a los equipos en 2026. Porque adaptar las estrategias de una pista a otra se convertirá en un ejercicio de equilibrio. Y quien sepa interpretar con mayor lucidez esta nueva gramática técnica podrá transformarla en una ventaja decisiva.